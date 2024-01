Los comités ejecutivos nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que votarán contra el paquete de reformas anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen salarios, pensiones, lo electoral y al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otros.

“Ante la propuesta de reforma al Poder Judicial que presentará el presidente López Obrador, la postura del PAN es clara: No al debilitamiento, no al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí al equilibrio de la división de poderes”, señaló Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN de Acción Nacional, en un comunicado.

“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes. Ese es el plan C del presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo y por ello no acompañaríamos una iniciativa de este calado”, insistió.

“En el PAN no queremos ministros carnales, como la recién designada, la cual es la primera vez que no pasa por la aprobación del Senado. Nosotros vamos por un esquema en el cual el Poder Judicial no pueda ser nombrado finalmente por el presidente, más bien que se presenten las propuestas al Senado para que necesariamente tengan que ser aprobadas por mayoría calificada, pero que no pase lo de ahora donde el presidente pone una ministra carnal de acuerdo con sus intereses, porque eso vulnera la autonomía del Poder Judicial”, agregó.

En cuanto a la propuesta a la reforma del sistema de pensiones, el presidente nacional del PAN sostuvo que era un “dulce envenenado” que, en realidad, buscaba expropiar el ahorro de los trabajadores, como lo hicieron con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para enfermedades catastróficas, como el cáncer.

“Es una propuesta tardía, donde hay enormes riesgos porque tenemos un déficit muy alto, hay un sobre ejercicio más allá de la recaudación, es decir que estamos gastando dinero prestado y se está endeudando al país a 30 años, por lo que si gastan el dinero de las pensiones para financiar sus obras faraónicas, sería una verdadera crisis en el país”, indicó Cortés Mendoza.

El dirigente nacional panista recordó que el intento de apropiarse del dinero de los trabajadores “no era nada nuevo, “venía de lejos”, por lo menos desde 2021, cuando López Obrador utilizó al Partido del Trabajo [PT] para proponerlo, con todas sus letras”.

“López Obrador tratará de engañar a los trabajadores reciclando su propuesta, porque el Gobierno se está quedando sin dinero, a pesar de haberse endeudado con más de cinco millones de millones de pesos en cinco años, más que en todo el periodo que él llama neoliberal”, explicó Cortés Mendoza.

“La reforma que propone López Obrador es muy peligrosa, por eso está cometiendo toda clase de acciones ilegales para intentar lograr mayoría calificada en las próximas elecciones ya que pondría en peligro más de 70 millones de cuentas de los trabajadores, por un monto superior a los cinco billones de pesos, cantidad similar al endeudamiento del gobierno en sus primeros cinco años”, detalló.

“Su ceguera financiera nos conduciría al abismo; por tanto, la única manera de evitar la quiebra económica del país será votar por un cambio positivo para México el próximo 2 de junio”, concluyó Cortés Mendoza, en el comunicado.

Por su parte, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coincidió con el dirigente nacional panista, al acusar que López Obrador tenía el objetivo de debilitar el equilibrio de poderes.

Respecto a la propuesta del político tabasqueño para reformar al PJF y con ello que los jueces, magistrados y ministros de la SCJN sean elegidos mediante voto popular, Moreira Valdez explicó que esto era un atentado en contra de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.

“La legitimidad de un juzgador viene de la pertinencia y de la pulcritud de sus sentencias, también tiene la legitimidad indirecta de quién los selecciona, porque son seleccionados, no elegidos”, dijo.

“Un juez, en muchas ocasiones va a tener que resolver a favor de una minoría, sí lo orillamos a un voto, un voto popular pues tendrán la tentación y entonces, perderán su autonomía y su independencia, de decidir en favor de que le da esa popularidad”, afirmó el diputado federal priista, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

Mientras que Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, aseveró que defenderían el paquete de reformas constitucionales que el presidente López Obrador anunció que enviará el 5 de febrero de 2024.

“Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de :flag-mx:”, adelantó el político poblano, en su cuenta de la red social X.

“La bancada de Morena anuncia que en la @Mx_Diputados, por convicción, congruencia y consistencia política respaldaremos, defenderemos y debatiremos transparente y abiertamente con el resto de diputados y diputadas hasta lograr los consensos que permitan su aprobación”, enfatizó Mier Velazco.

“Qué mejor manera de conmemorar el 107 Aniversario de la Promulgación de la #Constitución, que con un paquete de reformas que terminarán por blindar, desde la Carta Magna, el sentido humanista de este Gobierno. Vamos a garantizar en la Constitución que siga el progreso con bienestar, que vivamos en una auténtica democracia y que haya una verdadera impartición de justicia, sin simulación. ¡Cuente con todo nuestro apoyo, Presidente @lopezobrador_!”, escribió Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena, también en X, antes Twitter.

“El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República se compromete a trabajar incansablemente para materializar estas reformas en beneficio de la sociedad mexicana y consolidar un País más justo, próspero y equitativo”, señalaron los legisladores, en un comunicado.

“Garantizar que el salario mínimo aumente por encima de la inflación, la transformación del sistema de pensiones para asegurar que los trabajadores se jubilen con un salario completo, permitir a los ciudadanos elegir con voto directo a los integrantes del Poder Judicial y transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) para democratizarlo, son elementos esenciales para la consolidación de un Estado de Derecho Justo”, plantearon los senadores de Morena.

AMLO ANUNCIA PAQUETE DE REFORMAS (SALARIOS, PENSIONES, PJF, ELECTORAL), EL 5 DE FEBRERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo 5 de febrero no acudirá a Querétaro para la celebración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que presentará un paquete de reformas, que incluyen salarios, pensiones, lo electoral y al Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otros.

Durante su conferencia de prensa matutina, mencionó que la presentación del paquete de reformas se llevaría a cabo en Palacio Nacional, debido a que fue recinto donde se elaboró la Constitución de 1857.

“En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, Día de la Constitución, porque lo vamos a conmemorar aquí, y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución”, dijo el mandatario nacional.

“Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el Bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero. Desde luego la Secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro”, agregó el político tabasqueño.

“Quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleve a cabo en este recinto donde se llevó a cabo la Constitución liberal porque considero que es un recinto histórico”, sostuvo el presidente de la República.

“Siempre hablamos de la Constitución del 17, pero muchos de sus fundamentos se definieron en la Constitución liberal, de hecho se mantuvieron muchos artículos de la reforma y lo vamos a hacer en este recinto”, dijo el mandatario nacional.

“En ese entonces aquí sesionaban los legisladores y aquí estaba en algún tiempo el Poder Judicial, en Palacio [...] Vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen o se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo que decida”, comentó López Obrador.

“Pero sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo. Pensamos nosotros que va ayudar a tener un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos, que facilite que siga avanzando el proceso de transformación”, insistió el político tabasqueño.

“Que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio, ni las leyes, de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron el periodo neoliberal que son contrarias a los derechos laborales”, planteó el mandatario nacional.