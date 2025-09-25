Panista pide a Hilda Brown solicitar licencia para ser investigada por presuntos nexos con ‘La Mayiza’

María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Diputada federal suplente y militante del Partido Acción Nacional, le pidió a Hilda Araceli Brown Figueredo, actual legisladora de Morena por Baja California, solicitar licencia a su cargo para que se esclarezcan los señalamientos que presuntamente la relacionan con “La Mayiza”.

La legisladora federal suplente, quien acudió a la sede de la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio político al Senador Adán Augusto López Hernández, se encontró en la explanada a la también ex Alcaldesa de Playas de Rosarito, quien, tras ser cuestionada, acusó a la panista de acosarla.

“Oiga, ¿por qué no pide licencia?”, le preguntó Pérez-Jaén Zermeño.

“¿Por qué voy a pedir licencia?”, respondió Brown Figueredo.

“Pues para que estas acusaciones se aclaren. Yo creo que lo debería de hacer”, reviró la panista.

Brown Figuerdeo le dijo a Pérez-Jaén Zermeño que no pedía licencia porque “el que nada debe nada teme”. Sin embargo, la acusó de acosarla, a pesar de que ella fue “atenta” y se detuvo a dialogar con la panista, quien iba acompañada de representantes de diversos medios de comunicación.

“Señora, yo fui atenta con usted. No me acose”, expresó Brown Figueredo, antes de seguir caminando.

Asimismo, aunque se negó a responder si ya había sido notificada de un proceso en su contra y si sus cuentas ya habían sido congeladas, dijo estar tranquila y que seguiría trabajando.

“No, no lo estoy acosando, simplemente le estoy pidiendo [que pida licencia]”, enfatizó Pérez-Jaén Zermeño.

“Si me está acosando, las cámaras me están siguiendo”, insistió la ex Alcaldesa de Playas de Rosarito.

“Yo estoy tranquila y sigo trabajando, voy a seguir trabajando. Si gustan, podemos hablar sobre el trabajo que he venido haciendo y la confianza que el pueblo me ha conferido y no he traicionado”, comentó la Diputada federal bajacaliforniana, antes de subir a un elevador.

El pasado 18 de septiembre, Brown Figueredo, afirmó que es objeto de una “infamia”, luego de que, ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la desingó junto a otros 21 “objetivos”, 7 personas físicas y 15 morales, como “operadora política” de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa. Además, presumió que aún viajaba a San Diego, California.

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, indicó la legisladora federal en redes sociales.

“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también militante de Morena, se excusó indicando que no podía dar más información sobre la ex Alcaldesa de Playas de Rosarito.

“No tenemos más información, es una nota que salió hace una hora, hora y media, y es la única información que tenemos hasta el momento, son delitos del orden federal, esperaremos. Son temas del orden federal, hay muy buena coordinación con el Gobierno de Estados Unidos”, destacó la Mandataria estatal.

Cuestionada respecto a la información durante la Mesa de Seguridad, Ávila Olmeda prefirió que el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, respondiera por ella. El general apuntó que no había información sobre una orden de aprehensión en contra de las personas señaladas por la OFAC.