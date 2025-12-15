Papa León XIV ofrece colaborar en pacificación de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Papa León XIV manifestó la voluntad de la Iglesia Católica de colaborar con el Gobierno de México en acciones orientadas a la pacificación del territorio nacional.

Detalló que este ofrecimiento ocurrió durante una conversación telefónica sostenida con el Pontífice.

Durante su conferencia matutina, precisó que el diálogo se llevó a cabo el día 12 de diciembre, día en que se conmemoró a la Virgen de Guadalupe.

Según la Presidenta, el Papa expresó su disposición para que la institución eclesiástica participe en los esfuerzos de construcción de paz en diversas zonas de la República Mexicana.

“El Papa no comentó algún tema en específico, sino la voluntad de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del País y la voluntad de la Iglesia Católica de ayudar en eso”, declaró.

Asimismo, explicó al jerarca católico la relevancia de los programas que impulsa su administración en coordinación con organizaciones religiosas, tal como la iniciativa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Respecto a una posible visita papal, señaló que aunque no existe una fecha definida, el Pontífice mostró interés en viajar a México para fortalecer los programas conjuntos.

“Fue muy cálido y se refirió con muchos saludos al pueblo de México”, agregó.

Previamente, difundió que ambos coincidieron en que la Virgen de Guadalupe representa un símbolo de identidad y paz para la población mexicana, independientemente de la religión o la laicidad del Estado.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, afirmó que la población recibiría con entusiasmo una eventual visita del líder del Vaticano.

“Esta llamada llega como un recordatorio profundo de fe, alegría y esperanza. El pueblo de México sería muy feliz con la visita del papa”, aseguró.