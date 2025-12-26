‘Para la ley todos somos iguales’: Nahle niega censura en Veracruz tras la detención de periodista acusado de terrorismo

Rocío Nahle, Gobernadora del Estado de Veracruz, aseguró que la detención del periodista Rafael “lafita” León Segovia, acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, no tiene nada que ver con la libertad de expresión en la entidad.

Comentó que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República ya investigan los hechos que llevaron a la detención del periodista.

En entrevista con medios, dijo que su gestión será respetuosa de la labor periodística en prensa escrita, radio, plataformas digitales.

“Para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, carpinteros, lo que seas. Para la ley todos somos iguales”, expresó.

Añadió que nunca ha tenido reclamos y consideró que las autoridades no podrían haber ejecutado una orden de aprehensión sin motivos sólidos.

Dijo que esperará las investigaciones y pidió a la fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre que de una entrevista o emita un boletín sobre la detención del comunicador.

Nahle manifestó que quien tenga alguna prueba o evidencias de los hechos, se actuará, pero aclaró que no puede revelar información para no violar el debido proceso, además de que es competencia de la Fiscalía.



Artículo 19 condena detención de reportero

La organización Artículo 19 condeno la detención del periodista Rafael León Segovia y exigió a las autoridades de Veracruz a erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, señaló.

Exhortó a la fiscalía estatal a actuar con imparcialidad e independencia, y hace un llamado puntual al Poder Judicial para que garantice los derechos de Rafael como imputado y a sostener el debido proceso.



Detención de periodista

Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos. Se le señala como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía del estado informó que, durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El comunicador forma parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), la cual dio a conocer que desde el primer momento en que se registró la detención se ha dado seguimiento puntual, manteniendo comunicación con sus familiares y su defensa legal, respecto a los presuntos delitos que se le imputan y las condiciones en las que se encuentra.

“La Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos apela por el derecho a la libertad de expresión, se mantiene atenta y pendiente del desarrollo de esta situación hasta su total esclarecimiento”, señaló en un comunicado.

También exigió a la Fiscalía del estado que se garantice la salud y la integridad del reportero y se brinden todas las facilidades para su defensa legal.