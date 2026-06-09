Paro de la CNTE deja sin clases a 1.4 millones de alumnos en seis estados

El paro de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes en seis entidades del País, informó Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública, durante la conferencia mañanera de este martes.

La suspensión de actividades involucra a 88 mil 546 docentes y mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México.

Oaxaca concentra la mayor afectación: 734 mil 54 alumnos sin clases, 49 mil 519 maestros en paro y 10 mil 653 planteles cerrados, lo que representa más de la mitad del total nacional reportado por la SEP.

Chiapas registró un impacto de 273 mil 709 alumnos y 10 mil 785 docentes en 2 mil 460 escuelas; Zacatecas, 220 mil 855 estudiantes afectados en 2 mil 95 planteles; Guerrero, 134 mil 382 alumnos en mil 559 escuelas; Michoacán, 42 mil 671 estudiantes en 694 escuelas; y la Ciudad de México, 4 mil 788 alumnos en 10 planteles.

“Es importante que ya puedan regresar a clases porque estamos ya dentro de la etapa final del ciclo escolar”, exhortó Delgado Carrillo, quien llamó al magisterio a retomar actividades para concluir de manera ordenada el año lectivo.

Destacó los apoyos federales destinados a los estados con mayor afectación.

En Oaxaca se han canalizado más de 23 mil millones de pesos para atender demandas educativas y laborales; en Chiapas se autorizaron 10 mil 538 cambios de centro de trabajo y se destinaron alrededor de 248 millones de pesos para bonos, pagos pendientes e interinatos; en Zacatecas se aprobaron recursos extraordinarios por alrededor de 47 millones de pesos para procesos de titulación, jubilados y docentes.

Respecto a las negociaciones, Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes centrales es la transformación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

“En el caso de USICAMM se ha propuesto ya una ruta para que construyamos juntos una iniciativa que lleve a una reforma, que desaparezca USICAMM y establezca una nueva relación entre el Estado y el magisterio”, declaró.

Para avanzar en ese frente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó un proceso de consulta nacional con docentes de todo el país, a fin de construir una nueva propuesta legislativa que pueda ser presentada ante el Congreso de la Unión.

Respecto a la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007 —otra de las exigencias centrales de la CNTE—, el Secretario reiteró la postura crítica del Gobierno federal.

“No coincidimos con esa ley, siempre hemos estado en contra y se han hecho propuestas alternativas. No estamos como en 2007 o antes de 2008. Hay una vertiente solidaria que compensa la pensión”, afirmó.

Delgado Carrillo explicó que se analiza un esquema solidario para fortalecer las pensiones y acercarlas al salario que percibían los docentes en activo, con el objetivo de evitar una caída significativa en sus ingresos tras la jubilación.

“Siempre hemos dicho que no es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque la respetamos porque somos un Gobierno democrático, respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente por parte de la SEP”, sostuvo.