Paro de transportistas: estas son las carreteras con bloqueos; Sheinbaum anuncia diálogo a las 11:00

Los transportistas mantienen convocado un paro nacional para este lunes, con bloqueos y afectaciones viales en los accesos a la Ciudad de México y el Estado de México, así como en carreteras de Puebla, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre las rutas con riesgo de cierre están las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Toluca, el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte.

El presidente nacional de la Canacar, Augusto Ramos Melo, afirmó que la movilización responde a la falta de soluciones para el autotransporte de carga y a las condiciones de inseguridad en las carreteras.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la principal inconformidad a la reducción del límite de deducción fiscal por peajes, de 300 a 250 millones de pesos, una medida que, según explicó, afecta a 170 empresas, y anunció que representantes del sector serían recibidos por la Secretaría de Hacienda a las 11:00 horas.

De acuerdo con los reportes y la convocatoria de los transportistas, las movilizaciones podrían afectar casetas, autopistas, carreteras y corredores industriales, principalmente en el Valle de México, aunque también se prevén concentraciones y posibles cierres en otras entidades.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana incluyó en su agenda para este lunes una movilización de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, con concentraciones previstas en las casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

La agenda de la dependencia señala que un contingente de transportistas se concentraría a las 7:30 horas en la Central de Carga Vallejo, ubicada en Calzada Vallejo 1830, colonia Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La previsión de asistencia es de 800 personas.

La organización convocó al paro nacional para exigir al gobierno federal soluciones a los problemas que enfrenta el transporte de carga, entre ellos el reforzamiento de la seguridad en las carreteras para prevenir robos, extorsiones y otros actos de violencia contra los operadores, así como una reducción de la carga fiscal y la revisión de las condiciones económicas en las que trabaja el sector.

También exige que las aseguradoras de las autopistas indemnicen a los transportistas cuando les roben una unidad y esta no sea recuperada.



Estas son las carreteras y autopistas con riesgo de bloqueo

En el Estado de México, los reportes de la movilización identifican como puntos de riesgo el Circuito Exterior Mexiquense, la carretera a Texcoco y la autopista Peñón-Texcoco, la carretera a Chalco, la México-Pachuca, la Ecatepec-Pirámides, la México-Puebla y la México-Querétaro.

En esta última se señala la caseta de Tepotzotlán como uno de los puntos de posible concentración, mientras que en la autopista México-Puebla se mencionan las casetas de San Martín Texmelucan y Chachapa.

También se prevén afectaciones en la autopista México-Cuernavaca y en la México-Toluca, particularmente en la zona de La Marquesa y Toluca, así como en el Arco Norte, en su conexión con la México-Pachuca.

Entre las vías que podrían registrar problemas de circulación figuran además la Chamapa-Lechería, en dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como las avenidas Vías Morelos y José López Portillo.

Los reportes incluyen posibles afectaciones en los corredores industriales de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, Tlalnepantla y la zona de Toluca-Lerma.

Aunque no se anunciaron bloqueos dentro del centro de la Ciudad de México, sí se identificaron posibles cierres en accesos carreteros y casetas entre la capital y el Estado de México.

Por ello, las afectaciones podrían extenderse a los traslados de quienes ingresan a la capital desde municipios mexiquenses o necesitan salir de la zona metropolitana por carretera.



Afectaciones en Puebla, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas

Fuera del Valle de México, los reportes de la movilización señalan posibles afectaciones en la autopista México-Querétaro, la México-Puebla, la Puebla-Orizaba y la carretera Guadalajara-Colima.

En Puebla, además de la autopista México-Puebla, se mencionan la Vía Atlixcáyotl y la carretera Cholula-Huejotzingo como puntos donde podrían presentarse problemas de circulación.

En Veracruz, las zonas señaladas son Perote, Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.

También se reportan posibles afectaciones en autopistas y carreteras de Nuevo León y Tamaulipas, aunque la información proporcionada no precisa los tramos específicos en esas dos entidades.



Canacar acusa falta de respuestas para el transporte de carga

La noche del domingo, el presidente nacional de la Canacar, Augusto Ramos Melo, difundió un mensaje en video en el que sostuvo que la movilización es consecuencia de la falta de respuestas a los problemas que enfrenta el autotransporte de carga.

“Esto es resultado de no tener respuestas que le ayuden al autotransporte de carga a tener condiciones para seguir operando”, afirmó.

Ramos Melo señaló que las condiciones de seguridad en las carreteras afectan a los operadores y al traslado de mercancías, y llamó a la unidad del sector para exigir soluciones.

“Los que conducen un vehículo de carga se aseguran de que lleguen en tiempo, pero las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables”, dijo.

El dirigente sostuvo que los transportistas saldrían a manifestarse para que sus demandas fueran escuchadas y pidió que las negociaciones con las autoridades se traduzcan en compromisos concretos.

“Sí, vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos dé respuestas sólidas y contundentes por el sector”, expresó.



Sheinbaum atribuye la principal inconformidad a un ajuste fiscal

Durante su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la principal causa de la movilización es la reducción del límite para la deducción fiscal relacionada con el pago de peajes, que pasó de 300 millones a 250 millones de pesos.

La Mandataria explicó que el ajuste afecta a 170 empresas y sostuvo que las demandas de seguridad del sector se atienden mediante reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Al ser cuestionada sobre si consideraba injustificada la movilización, debido a que los transportistas también reclaman mayor seguridad, Sheinbaum respondió que la principal inconformidad expresada desde el inicio de la convocatoria está relacionada con el beneficio fiscal.

“La principal causa por la que manifestaron desde el principio que iban a movilizarse es esta”, señaló.

La Presidenta explicó que el mecanismo permite una doble deducción del pago de peajes para efectos del impuesto sobre la renta (ISR). Según su exposición, el beneficio se estableció sin límite en 2002 y posteriormente se acotó a 300 millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La modificación actual reduce ese límite a 250 millones de pesos.

Sheinbaum sostuvo que el ajuste tiene un alcance limitado dentro del sector y que no afecta a los transportistas que tienen uno o dos camiones.

“Eso solo afecta a 170 empresas. Pueden deducir hasta 250 millones de pesos, ya no hasta 300 millones de pesos”, afirmó.

La Mandataria añadió que la Secretaría de Gobernación ha mantenido conversaciones con la mayoría de las organizaciones de autotransporte y que las demandas de seguridad se han abordado en reuniones con las autoridades responsables.

“De todas maneras hay diálogo y a las 11:00 de la mañana se les va a recibir para poder platicar sobre este tema”, anunció en referencia al encuentro con representantes del sector.

Sheinbaum reiteró que, de acuerdo con la información que le proporcionaron, se movilizaría un grupo de la Canacar afectado por la modificación fiscal y que la reunión con Hacienda se había abierto desde el domingo.

La Presidenta insistió en que la medida no afecta a todos los transportistas y recordó que el sector cuenta con otros apoyos fiscales, entre ellos el relacionado con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a los combustibles.



Hacienda sostiene que 94% de las empresas no tendrá afectaciones

En la misma conferencia, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el autotransporte recibe diversos apoyos fiscales debido a su importancia para la economía nacional y a su papel en los costos de traslado de mercancías.

El funcionario defendió la modificación al límite de la deducción por peajes como un ajuste dirigido a reducir el alcance de un beneficio que, según dijo, aumentó considerablemente en los últimos años.

Amador Zamora señaló que el estímulo fiscal representaría alrededor de 13 mil 900 millones de pesos en 2026. Según las cifras presentadas, reducir el límite de 300 millones a 250 millones de pesos permitiría obtener ingresos adicionales para las finanzas públicas, aunque durante su exposición mencionó distintas cantidades antes de referirse a un monto de 4 mil 500 millones de pesos.

El Secretario indicó que, de las 2 mil 580 empresas que utilizan este mecanismo, únicamente 170 dejarían de recibir una parte del beneficio fiscal a partir del ejercicio de 2027.

“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre de camión, no se verían afectados en lo absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año”, afirmó.

De acuerdo con Hacienda, el beneficio promedio asciende a 26 millones de pesos. El funcionario sostuvo que la modificación busca equilibrar el efecto del estímulo en las finanzas públicas y aseguró que la afectación se concentraría en una proporción reducida de contribuyentes.

Amador Zamora también señaló que el sector recibe otros apoyos, incluidos los relacionados con el IEPS que pagan las empresas de transporte por el diésel. En conjunto, afirmó, los beneficios fiscales para el autotransporte se aproximaron a 115 mil millones de pesos durante 2025, al sumar distintos mecanismos de apoyo.

La explicación de Hacienda coincide con el argumento de Sheinbaum de que la modificación no afecta a la mayoría de los transportistas, aunque las organizaciones convocantes mantienen sus exigencias de seguridad, reducción de impuestos y soluciones a los problemas operativos del sector.