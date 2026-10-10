$!Paro en el IMSS: base trabajadora rechaza aumento y exige cambio sindical

Por Israel Fuguemann

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó el viernes movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del País y la Ciudad de México, en rechazo al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027, negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como para exigir cambios en la dirigencia nacional del sindicato. La protesta se organizó después de una reunión realizada el pasado jueves en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de la disidencia plantearon la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. De acuerdo con las personas inconformes, la petición fue rechazada y la reunión terminó sin acuerdos, por lo que trasladaron sus demandas a las calles y algunos de los principales centros hospitalarios del Valle de México. Eduardo Vinicio Martínez, jubilado y representante de trabajadores jubilados y pensionados, aseguró que en el encuentro participaron representantes de 37 secciones y que, ante la negativa a convocar al Congreso Extraordinario, las personas trabajadoras abandonaron la mesa. También señaló que Gobernación posteriormente invitó a retomar el diálogo, aunque la representación inconforme pidió que la reunión se realizara en el lugar de la movilización y frente a la base trabajadora.

El conflicto también tiene como eje central de las demandas su negativa al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027. La dirigencia del SNTSS anunció un incremento ponderado de 8.55 por ciento, integrado por un aumento de 2.9 por ciento al sueldo tabular, además de otros componentes vinculados con prestaciones y aportaciones para el retiro. Las personas inconformes demandan un incremento de 10 por ciento directo al salario tabular. Humberto Avendaño Valencia, técnico polivalente de la sección 34 del IMSS, sostuvo que el aumento anunciado no se reflejaría de manera suficiente en el ingreso disponible de las personas trabajadoras y cuestionó particularmente la retención relacionada con el fondo de ahorro para el retiro. El joven trabajador que se manifestaba afuera de las oficinas centrales sobre Paseo de la Reforma afirmó que el incremento implicaría mayores descuentos destinados a las cuentas individuales de retiro y sostuvo que esos recursos podrían estar expuestos a pérdidas dependiendo del desempeño de las inversiones.

A la disputa salarial se sumó a una inconformidad más amplia con la dirigencia del sindicato. Martínez señaló como demandas centrales echar atrás la consulta prevista para el 14 de octubre, convocar a un Congreso Nacional Extraordinario y destituir al Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Rafael Olivos Hernández quien a su consideración ha dejado de velar por los intereses de los agremiados al SNTSS. El llamado “representante de las personas jubiladas” también acusó a la dirigencia sindical de presionar a trabajadores para que votaran a favor del aumento durante la consulta. Aseguró que personal de las categorías laborales más bajas había recibido advertencias sobre posibles consecuencias para sus contrataciones si no respaldaban la propuesta. Entre sus demandas, el grupo inconforme también planteó derogar la cláusula 136, a la que Martínez se refirió como una “ley mordaza” por considerar que limita la posibilidad de expresión de las personas trabajadoras dentro del sindicato.

Bloqueos en distintos puntos de la capital Durante la jornada se registraron diversos cierres frente a instalaciones del IMSS y sedes sindicales. Entre los puntos estuvieron el Centro Médico Nacional La Raza; Calzada de Tlalpan, a la altura de la UMF 7; México-Pachuca, donde se ubican el HGR 200 y la UMF 32; Periférico Norte y avenida López Portillo; Francisco del Paso y Troncoso; Viaducto; Calzada del Hueso; Avenida Central; Politécnico y Fortuna, además de otros puntos del norte, oriente y sur de la capital.

El reporte de las personas movilizadas contempló 20 puntos de protesta. Algunos cierres se realizaron durante la tarde y otros fueron anunciados para horas posteriores. El bloqueo frente a las oficinas de Nivel Central del IMSS, sobre Paseo de la Reforma, permaneció activo al cierre de la jornada y continuará este sábado. Las personas movilizadas también señalaron problemas en las condiciones en que se brinda atención a derechohabientes. Martínez afirmó que el personal trabajaba sin el equipo necesario, sin materiales, utensilios y sin medicamentos suficientes; además, sostuvo que la protesta también buscaba mejorar las condiciones de atención en el instituto y por ende beneficiar a los usuarios del IMSS. La jornada incluyó además un llamado a ampliar la movilización a otras instituciones de salud. Alberto Montezuma, médico psiquiatra del ISSSTE, convocó a personal de ese instituto, del IMSS-Bienestar y de otras organizaciones de salud a participar este sábado en una asamblea general para discutir propuestas organizativas y un posible plan de acción.