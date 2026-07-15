Partido PAZ: el regreso del PES, con líder moral en Morena y agenda provida

“Aquí estamos porque nunca nos fuimos”, dijo Hugo Eric Flores este lunes, luego de rendir protesta como representante suplente del Partido PAZ ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La frase buscó reivindicar a una organización que perdió dos veces el registro, pero también resumió la esencia del nuevo partido: detrás del nombre y la paloma morada permanecen dirigentes, las alianzas y las banderas que durante más de dos décadas acompañaron al Partido Encuentro Social (PES).

En el papel, el Partido PAZ nació el pasado 1 de julio. En la realidad, llega a las boletas con más de 20 años de historia, dos registros nacionales perdidos, los mismos dirigentes que levantaron y sepultaron al antiguo PES, y un líder moral que hoy ocupa una Diputación dentro de Morena.

El INE formalizó el inicio de actividades de PAZ después de aprobar el registro solicitado por Construyendo Sociedades de Paz, A.C. La organización asegura que busca superar la división entre izquierda y derecha, incluso presenta su color morado como una mezcla del rojo y el azul.

Su Declaración de Principios dice colocarse más allá de la “derecha religiosa y moralina”, pero también del “secularismo abyecto de la izquierda”, aunque sus documentos y las declaraciones de sus fundadores muestran que sus posiciones más desarrolladas siguen concentradas en la vida, la familia y los valores vinculados con la fe.

Armando González Escoto, representante legal de PAZ y fundador de sus dos versiones anteriores, confirma esa identidad en entrevista con Animal Político.

El partido reconoce que el aborto es un derecho vigente donde ya fue aprobado, pero continuará impulsando iniciativas provida, considera “original” a la familia formada por padre, madre e hijos y, aunque rechaza ser una organización religiosa, busca incorporar a personas surgidas de congregaciones.



La vida y la familia “original”

La defensa de la vida y la familia no aparece como un asunto secundario. Su lema lo presenta como “El Partido de la Familia, la Solidaridad, la Vida, la Paz y la Reconciliación”, mientras sus estatutos establecen que la institución familiar deberá ocupar un lugar central en la actividad política y social de sus integrantes y candidaturas.

Los mismos documentos crean un Movimiento Nacional por la Vida y la Familia, encargado de diseñar una estrategia, organizar actividades y relacionarse con organizaciones civiles que compartan estos principios.

González Escoto admite que el aborto es un derecho vigente en las entidades donde ya fue reconocido y asegura que, mientras forme parte de la legislación, debe respetarse.

“Es un derecho. Si la sociedad lo está respaldando, pues no nos queda más que respetarlo”, afirma.

Ese reconocimiento no significa que PAZ renuncie a buscar modificaciones desde los congresos. Al preguntarle si sus legisladores presentarían propuestas para revertir o limitar ese derecho, González Escoto confirma que mantendrán la línea de las organizaciones anteriores.

“Nosotros siempre hemos presentado iniciativas a favor de la vida y la familia. Las que hemos respaldado como diputados federales o locales siempre han sido en ese sentido, entonces las vamos a seguir motivando”, responde.

La postura intenta sostener dos ideas al mismo tiempo: respetar los derechos que actualmente reconoce la ley y conservar la posibilidad de modificarlos mediante una agenda provida.

Aunque González Escoto presenta el aborto como una decisión individual, reitera que el partido seguirá promoviendo los principios que considera “naturales”.

La misma tensión aparece al hablar de las familias diversas. Reconoce la existencia de hogares encabezados por madres solteras, personas divorciadas, abuelos y otras formas de convivencia, aunque establece que el modelo privilegiado por PAZ es el de “la familia tradicional, pues así se forma, padre, madre e hijos”, señala, antes de afirmar que el partido apoyará y defenderá “el núcleo familiar, el original”.

González Escoto sostiene que PAZ no es homofóbico, que respetará las decisiones personales y cumplirá con las candidaturas destinadas a grupos históricamente discriminados.

Al mismo tiempo, considera que la unión entre un hombre y una mujer es “lo natural” y adelanta que esa convicción también será defendida políticamente. “Yo fui formado en eso y es lo que yo defiendo”, dice.



Una puerta abierta desde las congregaciones

Los estatutos de PAZ reconocen el Estado laico y la separación entre el poder público y las iglesias. González Escoto también asegura que los ministros de culto activos no podrán ocupar dirigencias o candidaturas y que el partido nunca pedirá el voto dentro de un templo.

Esa distancia formal no impide que la organización observe dentro de las comunidades religiosas un espacio para encontrar liderazgos sociales, militantes y posibles representantes. “Habemos muchas personas de fe que asistimos a algunas congregaciones, pero de ninguna manera es un partido religioso”, sostiene González Escoto.

El representante explica que dentro de las iglesias existen personas que atienden a enfermos, ayudan a familias con problemas de adicciones y realizan trabajo comunitario, perfiles que PAZ quiere incorporar como ciudadanos y no como autoridades religiosas.

“Sabemos que en la Iglesia hay muchos liderazgos importantes que hacen una función social y esos son los que convocamos a que se sumen a este esfuerzo ciudadano”, afirma.

La frontera que plantea PAZ consiste en impedir la intervención formal de las iglesias, mientras abre la puerta a quienes se congregan en ellas y comparten su trabajo social, sus principios y sus valores. González Escoto asegura que ser ministro activo será un impedimento, pero no explica qué filtros internos utilizarán para comprobar que sus operadores, dirigentes y candidatos no desempeñen funciones religiosas.