Patrimonio de Gertz Manero incluye Rolls Royce, cuentas en Suiza y bienes heredados a los 3 años

Alejandro Gertz Manero, Embajador de México en el Reino Unido y ex Fiscal General de la República, declaró ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno un patrimonio integrado por 13 bienes inmuebles, siete vehículos —entre ellos un Rolls Royce adquirido al contado mientras encabezaba la FGR—, así como relojes, joyas y obras de arte valuados en más de 28 millones de pesos, la mayoría de los cuales afirmó haber recibido en herencia.

Según la declaración patrimonial recibida el 15 de junio —y que por primera vez tiene carácter público en la página de servidores públicos de esa dependencia—, Gertz Manero posee 15 cuentas bancarias: 11 en México, dos en España, una en Estados Unidos y una en Suiza.

Las cuentas en territorio español fueron abiertas en euros, una en la institución financiera Bankinter y otra a nombre de la sociedad inmobiliaria Feserinvest SL, con la que ha sido relacionado.

La cuenta en Suiza está registrada en Credit Suisse, mientras que la radicada en Estados Unidos aparece a nombre de Corporation New York 1 East 66th Street, domicilio que corresponde a un departamento en Manhattan cuya propiedad se le atribuye.

Entre las cuentas declaradas en México figuran también una a nombre de Desarrolladora del Centro, S. A. de C. V. y otra de Algerman Inmobiliaria, S. A. de C. V., empresas de las que el funcionario es accionista.

El documento señala que el ex Fiscal es propietario de 13 inmuebles: 10 casas, un edificio, un departamento y un terreno. De ese total, ocho los adquirió mediante herencia, dos —un terreno y una casa— a través de cesiones, y solo tres mediante operaciones de compraventa.

Gertz Manero nació el 31 de octubre de 1939 en la Ciudad de México, y de los inmuebles que registró como heredados, cinco le fueron transmitidos cuando era menor de edad; tres de ellos cuando contaba apenas con tres y cuatro años de edad.

El 15 de septiembre de 1943 recibió en herencia una casa con 131 metros cuadrados de terreno y 166 de construcción; el 1 de marzo de 1944, otras dos propiedades, una de 489 metros cuadrados de terreno y 430 de construcción, y otra de 978 y mil 415, respectivamente.

El 1 de julio de 1948 heredó una casa con 774 metros cuadrados de terreno y 497 de construcción; y el 20 de julio de 1955, otra de 86 metros de superficie y 200 de construcción.

La versión pública de la declaración no registra el valor de los bienes heredados, pero sí el precio de las tres propiedades adquiridas en compraventa.

La primera, una casa de 715 metros cuadrados con 643 de construcción, fue comprada a un particular el 24 de mayo de 1996 por 2 millones 340 mil pesos.

La segunda, de 160 metros cuadrados, fue adquirida a crédito el 5 de junio de 2007 en un millón 190 mil dólares —equivalentes hoy a 20 millones 664 mil 945 pesos—, con la empresa Chase Home Finance LLC como vendedora.

La tercera, de 223 metros cuadrados, fue pagada al contado en un millón de euros el 18 de diciembre de 2013, monto que en moneda nacional asciende actualmente a 19 millones 843 mil 100 pesos.

Respecto a su parque vehicular, el registro más oneroso es un Rolls Royce Wraith modelo 2014, adquirido el 5 de noviembre de 2020 —mientras se desempeñaba como titular de la FGR— en 2 millones 700 mil pesos pagados al contado.

Los otros tres vehículos comprados son un Cadillac Concours modelo 1994, adquirido el 15 de junio de 1995 en 160 mil pesos; un Mercedes Benz 450SEL modelo 1979, comprado el 5 de agosto de 2004 en 200 mil pesos; y un Rolls Royce Sedan modelo 1966, adquirido el 23 de diciembre de 2012 en 250 mil pesos.

Los tres vehículos restantes —un Dodge Dart 1982, un Ford Galaxie 1972 y un Ford Lincoln 1994— fueron registrados como heredados.

En materia de bienes muebles, la declaración consigna un patrimonio de 28 millones 350 mil pesos, la totalidad de los cuales Gertz Manero indicó que recibió en herencia.

De ese monto, 18 millones 350 mil pesos corresponden a relojes, monedas y joyas heredados el 6 de septiembre de 1999; 8 millones de pesos a obras de arte recibidas en la misma fecha; y 2 millones de pesos a un menaje de casa —que incluye muebles, tapetes, libros y accesorios domésticos— valuado en esa cantidad.

También registró adeudos en dos tarjetas de crédito American Express, una por 413 pesos y otra por 75 mil 480 pesos, además de un crédito hipotecario de 576 mil 882 dólares contraído en agosto de 2008.

Gertz Manero presentó sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham el 6 de mayo de 2026.