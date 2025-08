Pedirán extradición de dueña de Guardería ABC, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitarían la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de los propietarias de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, reportada como detenida en Estados Unidos.

”Sí, si gustan que pueda informar [Secretaría de] Relaciones Exteriores en un momento. Pero sí, hay que solicitar la extradición evidentemente, lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse”, comentó.

Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que ya se había reunido con los padres y las madres de familia.

”Siempre estar con las víctimas, siempre. Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve, quedamos también Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] en poderlos atender. Zoé [Alejandro Robledo Aburto] se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la Guardería ABC, y lo que haga falta para reunirnos con ellos”, agregó.

El Colectivo Manos Unidas por nuestros Niños -en una carta pública, enviada el domingo 3 de agosto, por Juana Luna Hernández, su presidenta- afirmó que Téllez Nieves se encontraba en el Centro de Detención de la Ciudad de Eloy, en Arizona, por lo que demandó que fuera deportada a México.

Según la organización no gubernamental, Téllez Nieves se encontraba detenida como consecuencia de la ficha roja entregada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), por la orden de reaprehensión librada en su contra, para que cumpliera con la sentencia definitiva y firme que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en su contra, por el caso de la Guardería ABC.

“Señora Presidenta apelamos a su empatía y solidaridad, para que este Crimen de Estado no vaya a quedar impune, señor Fiscal General de República [Alejandro Gertz Manero], le pedimos que el Estado mexicano haga lo necesario para que la C. SANDRA LUCÍA TÉLLEZ NIEVES sea deportada y extraditada a nuestro País y sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas, para que le ingresen al penal correspondiente, y cumpla con la sentencia definitiva y firme, decretada en su contra por la muerte y lesiones de nuestros menores hijos e hijas”, pidió la ONG, que también aseguró que independientemente que se hubiera efectuado el arresto en Arizona, las autoridades mexicanas debieron de haber sido notificadas de inmediato.

”A nosotras como ofendidas y víctimas indirectas de la tragedia ninguna autoridad nos ha informado nada, y ese silencio resulta altamente sospechoso, ya que también estamos enterados de que una firma de abogados del Estado de Arizona, está solicitando ASILO POLÍTICO, alegando falsamente que SANDRA LUCÍA TÉLLEZ NIEVES es una perseguida política, cuando en realidad es culpable del delito de homicidio culposo de 49, niños y niñas y de lesiones culposas en más de 106 niños y niñas”, subrayó Luna Hernández.

El 5 de junio de 2009 se registró el incendio de la Guardería ABC, ubicada Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, infantes que tenían entre 5 meses y 5 años de edad.

Dicha guardería había sido subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. En el mismo predio donde se ubicaba el centro infantil se instaló, en 2002, una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, donde se resguardaban placas de vehículos. Según algunos peritajes, en dicho lugar fue donde comenzó el incendio.

Los particulares a los cuales el IMSS subrogó la guardería fueron: Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional; Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo -esposa del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa-, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del Subsecretario de Ganadería, de la administración del entonces Gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

El IMSS ratificó, el 22 de agosto de 2019, la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República, por el incendio de la Guardería ABC.