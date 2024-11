Pedro Haces, de Morena, no estuvo en votación de reforma de supremacía constitucional, pero su voto a favor apareció

Pedro Haces, integrante de la bancada de Morena, reconoció que ayer no estuvo presente en la Cámara de Diputados durante la discusión de la reforma de supremacía constitucional, a pesar de que su voto a favor de este proyecto apareció en el tablero de votaciones.

La sesión de este miércoles 30 de octubre estaba convocada en modalidad presencial, por lo que el legislador debía estar presente en la Cámara de Diputados para emitir su voto en favor de la reforma de supremacía constitucional, que ha causado polémica porque impide que se impugnen los cambios que el Congreso haga a la Constitución.

El artículo 300 del Reglamento de la Cámara de Diputados también establece que los asuntos que requieran la aprobación por mayoría calificada, como fue el caso de la reforma de supremacía constitucional, “se desahogarán en sesiones presenciales”.

Pedro Haces, quien también tiene el cargo de Coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, aceptó que no estuvo presente en la sesión del 30 de octubre, pero no pudo explicar cómo es que su voto a favor de la reforma sí apareció.

— ¿Estuvo aquí ayer?—,se le preguntó a Pedro Haces.

— No, no, ayer no no estuve aquí—, respondió el diputado morenista.

— ¿Y por qué su voto apareció en el tablero?—, se le volvió a cuestionar.

— No sé por qué—, dijo Pedro Haces.

El coordinador de operación de Morena reconoció esto durante la sesión de declaratoria de validez de la reforma de supremacía constitucional, que pudo ser posible debido a que 23 congresos estatales también avalaron el proyecto en menos de 24 horas.

Al momento de “cantar” que la reforma al artículo 105 y 107 de la Constitución había sido aprobada por mayoría calificada, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, incluso tomó en cuenta el voto de Pedro Haces. En total se recibieron 343 votos a favor y 129 en contra.

Aunque quedó evidenciado el “voto fantasma” de Pedro Haces, la Cámara de Diputados lo borró de su sistema la tarde de este jueves 31 de octubre.

La ausencia de Pedro Haces en la Cámara de Diputados

Pedro Haces es la mano derecha de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, y suele entrar y salir del salón de sesiones de la Cámara de Diputados cuando se discute una reforma.

Sin embargo, el miércoles 30 de octubre su ausencia fue visible porque no hizo acto de presencia en ningún momento en el salón del Pleno.

Esto contrastó al momento de las votaciones, cuando su nombre apareció con un círculo en color verde a un costado, lo que significa que emitió un voto a favor de la reforma de supremacía constitucional

Ricardo Monreal admitió que él tampoco observó a Pedro Haces en la sesión del 30 de octubre y añadió que es el área de servicios parlamentarios la que debe aclarar lo sucedido.

“No está nunca conmigo, siempre anda operando, pero en todo caso se aclara en servicios parlamentarios”, expresó Monreal sobre el tema.

Para emitir un voto en la Cámara de Diputados, los legisladores necesitan utilizar su huella digital. Incluso para entrar al salón de sesiones el recinto legislativo tiene un sistema de reconocimiento facial para que no cualquier persona pueda entrar, salvo trabajadores de este recinto o los equipos de trabajo de los diputados y los partidos.

Pedro Haces justificó que su ausencia se dio “porque tenía mucho trabajo”. A pesar de las constantes preguntas de los medios, el líder morenista no supo explicar cómo es que su voto a favor de la reforma apareció en el tablero del salón de sesiones.

Por la tarde trascendió que el diputado acudió a la serie mundial de béisbol entre los Yankees y los Dodgers, sin embargo, el legislador lo rechazó.

— ¿Estuvo en el béisbol?—, se le preguntó al diputado.

— Eso dicen los del PAN, pregúntales. Yo trabajo diario en todos lados, tengo la oportunidad de ir gracias a Dios a donde yo quiera ir. Esa es la vida—, concluyó Haces.

La oposición critica la ausencia de Pedro Haces

Luego de que se evidenció el voto a favor de Pedro Haces en la sesión en la que se ausentó, integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) advirtieron que ésta es una falla al Reglamento de la Cámara de Diputados.

“De confirmarse que hay votos de legisladores en el tablero que no estaban en la sesión (como lo marca el Reglamento), estamos ante una violación gravísima e ilegal del procedimiento legislativo”, expresó Juan Zavala, diputado de MC.

“Con el PRI hasta los muertos votaban, acá con Morena los legisladores turistas. Son iguales”, expresó Laura Ballesteros, también diputada del partido naranja.