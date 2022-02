Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual, declina ser embajador en Panamá, anuncia AMLO

El historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés, quien está acusado de acoso sexual, declinó al nombramiento como titular de la Embajada de México en Panamá, anunció este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su lugar, el Mandatario mexicano propondrá a Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, más conocida como Jesusa Rodríguez, actual Senadora suplente de Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta y miembro del grupo parlamentario del partido Morena.

“Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó, que porque estaban en desacuerdo en el [Instituto Tecnológico Autónomo de México] ITAM”, comentó el político tabasqueño, respecto a lo dicho, el pasado 24 de enero, por la canciller panameña, Erika Mouynes.

“La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”, respondió la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, ante los cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación.

Al insistir en la pregunta respecto a su posición, Mouynes -quien cuenta con una Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Nuevo York y en Derecho Internacional en la Universidad de California en Berkeley- reiteró que la Cancillería mexicana ya estaba al tanto.

“Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual. Y, sin duda, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces, me envió una carta”, mencionó el Presidente.

“El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América latina. Actualizamos nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, dijo Salmerón Sanginés en su misiva.

“Yo doy un paso de costado, pongo a su disposición y declinación al cargo que me aprecio. Agradezco sus palabras y su defensa, su amistad y su confianza son para mí mucho más importante que cualquier cargo o empleo, nunca lo busqué”, insistió el historiador.

“Lo acepté para servir a la República y a un Gobierno que pese a que está transformando al País cuenta con el 70 por ciento de la aprobación popular. Justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios y las injusticias del antiguo régimen”, dijo Salmerón Sanginés en su carta.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal agradeció las palabras del historiado y dijo que buscará que sea su asesor, para aprovechar sus conocimientos históricos.

“Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa muchísimo dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, el Archivo Agrario y él es especialista”, agregó el mandatario nacional.

“Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años, del fraude a Madero 112 años para acá”, abundó López Obrador, quien anunció que propondrá ahora a Rodríguez Ramírez, como embajadora de México en Panamá.

“Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el Gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá [Laurentino Cortizo Cohen] esté enterado, yo creo que eso tiene que ver más con la canciller”, señaló el mandatario mexicano.

“Pero pues ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Ella va a hacer, si lo acepta el Gobierno de Panamá, la embajadora de México en Panamá”, finalizó López Obrador.

El pasado 26 de enero, el presidente aseguró que desconocía la información respecto a la carta que envió la Cancillería de Panamá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, sobre su postura respecto al historiador, propuesto para encabezar la Embajada de México en dicho País.

“Es como el caso del historiador Pedro Salmerón, que manda una carta dice la canciller de Panamá a la cancillería de México y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley”, apuntó.

“Estaba yo viendo eso en las redes, ¿quiénes?, pues los conservadores, algunos fachos [...] No adelantarnos [...] No sé, no conozco la carta, no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver con la postura del conservadurismo”, expuso.

“Este es un procedimiento. No se ha enviado todavía la solicitud. Me llamó la atención que ya esté respondiendo [...]. Primero es el beneplácito y luego pasa al Senado, pero es un procedimiento”, comentó el Mandatario nacional.

“No se ha enviado la solicitud, es un proceso, me llamó la atención que estén respondiendo por adelantado [...] No, lo consideramos una persona capaz, uno de los mejores historiadores del país, después de [Friedrich] Katz, es el que mejor ha escrito sobre Francisco Villa”, insistió.

El 19 de enero, López Obrador volvió a defender a Salmerón Sanginés, propuesto como embajador de México en Panamá, ante las acusaciones por acoso sexual que víctimas y colectivos recuperaron tras su nombramiento.

“No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas [...] Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos”, insistió el político tabasqueño.

“Ya, en efecto, se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran ante las autoridades y no se hablaba del tema. Pero ahora sí es un tema polémico”, aseveró el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador hizo un llamado a las víctimas para presentar las demandas ante los ministerios públicos o las fiscalías, incluso si los ataques se perpetraron hace años, ya que “sí hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso”.

“Tienen ellas que presentar sus denuncias. Acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron y padecieron. Y la autoridad competente tiene que resolver”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El pasado 18 de enero, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal manifestó que “no existe, según entiendo, una denuncia formal y legal. Hay que esperar a que se presenten pruebas”.

Respecto a Salmerón Sanginés, el mandatario nacional destacó sus estudios sobre el revolucionario José Doroteo Arango Arámbula. “Es un historiador de primera [...] Él es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos”, dijo.

López Obrador añadió que también hay que esperar a que los ex gobernadores del PRI decidan y que las propuestas sean avaladas en el Senado de la República. “Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos”, insistió.

Dijo que en el caso de los ex mandatarios priistas, no hay denuncias en contra de ellos y aseguró que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad. Añadió que visitó Sonora y Campeche cuando eran gobernadores y no había rechazo de la población hacia ellos.