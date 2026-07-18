$!Pemex alista cierre definitivo del pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz

En un comunicado, la petrolera señaló que enfoca sus esfuerzos en el cierre definitivo de la estructura mediante la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías, equipos que ya están en el sitio para proceder a detener el flujo por completo y realizar el taponamiento final en los próximos días.

Petróleos Mexicanos informó que los trabajos técnicos para atender la contingencia en el pozo Krem-1,ubicado en Las Choapas, Veracruz, se encuentran en su fase final.

De acuerdo con el reporte oficial, la zona circundante al pozo se mantiene bajo monitoreo permanente para medir la presencia de gases y mitigar riesgos de explosividad.

Hasta el momento, Pemex aseguró que no se han detectado niveles críticos ni condiciones de peligro, debido a que el flujo actual que emana del pozo corresponde principalmente a agua salada en fase líquida y vapor.



Atención comunitaria y ambiental en la zona

Como parte de los protocolos de mitigación, Pemex indicó que hay comunicación constante con los representantes de las comunidades aledañas, coordinando acciones con las autoridades municipales y estatales en materias clave como salud pública, seguridad ambiental, e infraestructura vial.

Asimismo, señaló que disponen de Unidades Médicas Móviles que recorren las comunidades del municipio de Las Choapas.

“A la fecha, se ha brindado atención en 42 comunidades en el entorno del pozo mediante servicios de medicina general y odontología, así como la realización de estudios clínicos como electrocardiogramas, rayos X, químicas sanguíneas y biometrías hemáticas, entre otros”, detalló.

Además, en arroyos aledaños continúan instaladas barreras para contener la presencia de hidrocarburos los cuales son recuperados para su adecuada disposición.

Petróleos Mexicanos reiteró su compromiso con las comunidades de la región, asegurando que redoblará los esfuerzos en el campo hasta que la contingencia quede completamente superada y concluida.