PEMEX compró refinería a Shell en Houston, por 600 mdd, informa AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, este lunes 24 de mayo, que la paraestatal Petróleos Mexicanos compró las acciones de la refinería Deer Park Refining Limited Partership, ubicada en Houston, Texas, en Estados Unidos, la cual era propiedad de la empresa neerlandesa Shell Oil Company.

A través de un video, publicado en su cuenta de la red social Twitter, el Mandatario nacional detalló que se trató de una inversión de 600 millones de dólares, operación con la que Pemex se convierte en dueño total del complejo.

“Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100 por ciento de las acciones. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles”, escribió en el titular del Poder Ejecutivo Federal en un tuit.

El político tabasqueño aseveró en su video, que la paraestatal adquirió el 50 por ciento de las acciones, ya que la otra mitad ya pertenecía a Pemex, por lo que “de esta manera ya contamos con una nueva refinería”.

Asimismo, López Obrador indicó que la refinería en Houston tiene la capacidad de procesar 340 mil barriles diarios de gasolina y diésel, además de que es igual a la nueva que se está construyendo en Dos Bocas, municipio de Paraíso, en Tabasco.

“Tengo el gusto, el agrado, de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50 por ciento de las acciones, porque el otro 50 por ciento ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería”, indicó el Presidente.

El titular del Poder Ejecutivo Federal celebró que con la compra del nuevo complejo en Estados Unidos, al final de su Gobierno entregará ocho refinerías en buen estado y con capacidad para dotar de combustibles al País.

“En esencia recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando la coquizadora de Tula, para ampliar la capacidad de refinación en esa plante y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar 8”, señaló López Obrador.

Aunado a ello, el Mandatario nacional consideró en su video que, para 2023, México podría ser autosuficiente en materia de combustibles, ya que Pemex tendrá la capacidad de procesar todo el petróleo crudo que produce.

¿Cuánto nos costó comprar el 50 por ciento de las acciones para ser los dueños, que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la Refinería Deer Park, de Shell? Nos costó 600 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por ser un Gobierno honesto, austero, sin lujos”, abundó.

“Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera (conferencia de prensa matutina) del miércoles, invito a participar al director de Pemex, a todo el Consejo de Administración de Pemex que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. ¡Que viva la independencia!”, expresó.

Antes de este anuncio, acudieron al Palacio Nacional la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García; así como los directores generales de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

El 12 de mayo, el director general de Pemex había informado que el 50 por ciento de las acciones de la Refinería Deer Park eran de la paraestatal mexicana, mismas que eran controladas desde México por PMI Holdings.