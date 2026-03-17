Pemex confirma cinco muertos por incendio en refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos confirmó la muerte de cinco personas, entre ellas una trabajadora de la propia empresa, tras el incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

La empresa atribuyó el origen del siniestro al desborde de aguas aceitosas provocado por lluvias torrenciales.

El incidente fue detectado a las 6:00 horas de este 17 de febrero, frente a la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos del complejo.

Según la empresa, las precipitaciones registradas en la zona generaron el desbordamiento de líquidos con residuos de hidrocarburos hacia el exterior de esa barda, donde se produjo un estancamiento que posteriormente entró en combustión.

”El líquido acumulado presentó ignición en el exterior de la instalación”, indicó en un comunicado.

Además de los cinco fallecidos, varias personas resultaron lesionadas y reciben atención médica.

Entre las víctimas fatales, una fuente sindical citada por el diario Reforma señaló que al menos tres personas quedaron carbonizadas en el área donde se originó el fuego, mientras que una más murió cuando era trasladada a un hospital.

Esa fuente identificó a un trabajador de seguridad como Fernando Arias como uno de los fallecidos.

Pemex aseguró que el evento fue controlado en cuestión de horas y que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales, sin representar riesgo para la población ni para los trabajadores del complejo.

La empresa indicó que personal de Salvaguardia Estratégica colabora con autoridades para determinar las causas precisas del accidente, como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

El municipio de Paraíso registró en la madrugada del mismo día fuertes lluvias que provocaron inundaciones en calles y viviendas de la zona.

Pemex expresó condolencias a las familias de las víctimas e informó que brinda acompañamiento a los lesionados.