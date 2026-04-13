Pemex contiene derrame de diésel en muelle de refinería Deer Park en Texas

Personal especializado de Petróleos Mexicanos contuvo un derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería Deer Park, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos, según informó la empresa mediante un comunicado.

El incidente fue ocasionado por la interacción entre dos barcos privados: uno que era abastecido con diésel y otro que acababa de completar su carga y se dirigía hacia la salida del canal de navegación.

Ante el incidente, la refinería activó sus protocolos de emergencia e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes a través de un mensaje del Sistema de Respuesta a Emergencias y Concientización Comunitaria (CAER, por sus siglas en inglés) en nivel 3, el cual indica que el lugar de la fuga ya había sido aislado.

Pemex estimó que las labores de reparación y limpieza total de la zona durarían aproximadamente dos días.

La empresa precisó que el incidente no afectaría el tráfico en el canal de navegación de Houston.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó, por su parte, que no prevé ningún cierre al tránsito en dicho canal.

Un vocero de Pemex, citado por la cadena de televisión local ABC13 Houston, indicó que sus equipos, junto con contratistas especializados, trabajaban activamente para limpiar la zona afectada, y que se realizaban pruebas continuas en el lugar, sin haberse detectado impactos en la comunidad circundante.

El derrame en Deer Park se sumó a otros incidentes recientes registrados en el Golfo de México y en las instalaciones de Dos Bocas.

La refinería texana fue adquirida en 2021 por el Gobierno federal, durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un pago de 600 millones de dólares.

El 13 de marzo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la instalación se encontraba en mantenimiento y descartó que su estado fuera tan negativo como se había reportado en medios periodísticos.