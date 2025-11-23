Pemex descarta vínculos con empresarios de certamen Miss Universo

Petróleos Mexicanos difundió este domingo una tarjeta informativa en la que aseguró que, conforme a la debida diligencia, la empresa paraestatal firmó en febrero de 2023 un contrato por 11 meses con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.

Sin embargo, en la comunicación se subrayó que a la fecha no existe ninguna relación contractual vigente con dichas compañías.

Pemex aclaró que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y explicó que la felicitación pública dirigida a Fátima Bosch Fernández se realizó únicamente por el entusiasmo popular generado tras su triunfo.

Asimismo, reiteró su compromiso de reforzar la ética e integridad de sus trabajadores, además de continuar la lucha contra la corrupción dentro de la empresa.

El 7 de febrero de 2023, Pemex formalizó un contrato por 745 millones de pesos mediante concurso abierto con las empresas mencionadas, ambas ligadas a Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo.

El contrato tuvo como propósito la construcción de ductos terrestres y obras de infraestructura.

Bernardo Bosch Hernández, quien apareció como coordinador ejecutivo B en el área de exploración y producción de Pemex, ocupaba el cargo directivo cuando se llevó a cabo la adjudicación.

En septiembre de 2025, Fátima Bosch Fernández logró ganar el certamen nacional de belleza, lo que la llevó a representar a México en Miss Universo, realizado en Bangkok, Tailandia. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, la joven se coronó Miss Universo y el evento generó cuestionamientos sobre presunto conflicto de interés y señalamientos de favoritismo vinculados a la relación entre el padre de Bosch Fernández y Rocha Cantú.

Antes, el 22 de noviembre de 2025, Pemex reiteró en comunicados oficiales y en sus redes sociales que no mantiene contrato alguno ni vínculo vigente con las empresas relacionadas a los directivos del certamen Miss Universo.

Así, enfatizó que su felicitación a Bosch Fernández no responde a ninguna otra razón más que al reconocimiento por el triunfo de la representante mexicana en el concurso internacional.