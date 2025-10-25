Pemex lidera el gasto en exploración de reservas petroleras; en dos años invirtió más de 9 mil millones de dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) lidera los gastos de exploración de reservas petroleras en América Latina y el Caribe, posicionándose en primer lugar, de un total de cinco empresas, con gastos que superan los 9 mil millones de dólares entre el 2022 y 2024, según cifras del informe El sendero del dinero. Detrás de la expansión de los combustibles fósiles , elaborado por organizaciones climáticas y ambientales de la región.

En informe señala que siete de las empresas que más invierten en la exploración de nuevas reservas de petróleo y gas en Latinoamérica tienen su sede fuera de la región. Sin embargo, en México, el líder indiscutible es Pemex con un gasto en exploración que supera a cualquiera de las empresas relacionadas.

Según el estudio, México gastó en dos años, un total de 9 mil 465 millones de dólares en exploración de petróleo.

Incluso, superó a países como Brasil con la compañía Petrobras que tiene un gasto de 2 mil 616 millones de dólares; Estados Unidos, con ExxonMobil, con un gasto de mil 834 millones de dólares; Shell, en Inglaterra, con mil 623 millones de dólares gastados; y Colombia, con Ecopetrol, con mil 183 millones de dólares.

Además, en el informe las organizaciones señalan que la mayor parte de las actividades de exploración por parte de Pemex se concentran en el Golfo de México, donde la compañía busca nuevos yacimientos de petróleo y gas a profundidades superiores a los mil 500 metros.

El Golfo de México es un sitio de importancia porque alberga más de 15 mil especies, de las cuales mil 511 son endémicas, es decir, que solo en esa región se encuentran. El sitio es también una zona de reproducción para cachalotes en peligro de extinción y un hábitat crítico para tiburones mako de aleta corta y tortugas laúd.

El informe El sendero del dinero. Detrás de la expansión de los combustibles fósiles, señala que, entre 2022 y 2024, las compañías de petróleo y gas invirtieron en total 28 mil 300 millones de dólares en la inspección de nuevos recursos de petróleo y gas en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con el análisis de la organización ambiental y de derechos humanos, Urgewald y de los datos de la empresa de investigación energética Rystad Energy en Noruega, lo anterior representa, casi, el 14 % del gasto de capital global (CAPEX, por sus siglas en inglés) en exploración de petróleo y gas.

Pemex: gastos, endeudamiento y corrupción

El informe indica que Pemex, la petrolera nacional de México, es la empresa más endeudada del mundo y registró ganancias netas en solo 3 de los últimos 14 años.

En 2025, su deuda pendiente alcanzó los 101 mil millones de dólares, una cantidad equivalente a casi el 6 % del PIB de México. Incluso, en el mismo año, el gobierno canalizó 6.7 mil millones de dólares del presupuesto nacional a Pemex y emitió valores que proporcionaron 12 mil millones de dólares adicionales en garantías a la empresa.

El informe también señala que “uno de los fracasos más costosos” de Pemex es la refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Al inicio de su construcción en 2019, el costo del proyecto sería de 8 mil millones de dólares; Sin embargo, el precio fue en aumento a más de 20 mil millones de dólares debido a fallas de diseño y errores durante la construcción. La refinería comenzó a procesar petróleo crudo en 2024, pero ha tenido afectaciones por paradas frecuentes.

Según el análisis del informe, el dominio de Pemex en el sector energético ha consolidado la dependencia de México de los combustibles fósiles, desplazando las inversiones en energías renovables e infraestructura de red.

Recordaron también que, en marzo de 2025, ocurrió un gran apagón que afectó a Cancún y la península de Yucatán, donde comercios, hoteles, aeropuertos y transporte público quedaron paralizados. Este, como otros apagones en el país, advierte el informe, se han convertido en un fenómeno anual en México, afectando a millones de hogares y a la industria.

Las organizaciones sentencian que “los fondos que deberían haberse invertido en infraestructura de red y soluciones renovables, incluyendo el almacenamiento en baterías a escala de servicios públicos, se utilizaron para rescatar a Pemex”.

El documento también apunta que los inversionistas se alejan de Pemex. Un caso de estos es el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego, el mayor fondo soberano de inversión del mundo, que en mayo de 2025 se desinvirtió en Pemex. Su alegato fueron los graves riesgos de corrupción no resueltos.

Esta decisión fue resultado de una investigación del Consejo Noruego de Ética, al identificar irregularidades sistémicas, múltiples casos de soborno y una gestión contractual opaca. También criticó la falta de respuesta de Pemex a las acusaciones de corrupción interna y externa.

La empresa contaminante que defiende Sheinbaum

Asimismo, Pemex no contribuye a reducir el impacto del calentamiento global. Un análisis de la organización México Evaluación, presentado en 2024, destacó que en el año 2021, el 72.3% de las emisiones de metano (CH4) en Pemex se originaron por maniobras evitables, debidas a la falta de infraestructura para el aprovechamiento del gas en los procesos de exploración y producción.

Además advierte que “aún se desconoce la proporción de lo que Pemex omite en sus informes”. Esto se debe a que no se cuenta con información pública disponible de auditorías externas. Incluso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) tiene información incompleta.

México Evalúa destaca que las emisiones de metano en Pemex son ocho veces superiores a las de las empresas que producen más petróleo como Exxon, Shell y Total Energies SE.

Con las lluvias e inundaciones recientes en Veracruz, el río Pantepec se vio afectado por un derrame de hidrocarburos en su cauce debido a la ruptura de un ducto de Pemex. El siniestro se detectó el 17 de octubre.

La organización Greenpeace señaló que estos siniestros no son accidentes aislados, son parte de la operación de la industria fósil.

En un comunicado señalar que, entre 2020 y 2022 la frecuencia de este tipo de siniestros en instalaciones de Pemex aumentó en 152 %, también aumentó la gravedad de los siniestros en un 126 %.

Greenpeace México recordó que, entre 2008 y 2024 se han presentado mil 146 casos de contaminación por hidrocarburos, de los cuales el 79 % son responsabilidad de Pemex dejando un área de más de 17.2 millones de metros cuadrados (m2) de suelo contaminado, esto sin contar la cantidad de agua contaminada también.

La organización advirtió que a lo largo de este 2025 se ha visto que, a la par de fenómenos climáticos extremos en la costa del Golfo de México, se han producido derrames de petróleo en el norte de Veracruz e Hidalgo.

“Esto muestra que además de los riesgos de la operación cotidiana, el cambio climático está incrementando las probabilidades de siniestros”, advierten.

La CIDH obliga a los estados a reducir los GEI

En ese sentido, el informe El sendero del dinero. Detrás de la expansión de los combustibles fósiles enfatizará en la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 3 de julio de 2025, sobre 20 Estados de América Latina y el Caribe, sobre las obligaciones estatales en relación con la crisis climática.

La Corte Interamericana emitió una opinión “pionera” que establece que los gobiernos deben proteger el sistema climático como parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La sentencia señala que los Estados deben tomar urgentes y efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y regular a las empresas para prevenir daños irreversibles al sistema climático. Entre las actividades que la Corte señala explícitamente están la exploración, extracción, transporte y procesamiento de combustibles fósiles, instalando a los gobiernos a adoptar normas más estrictas e imponer obligaciones diferenciadas a las empresas con mayores emisiones históricas.