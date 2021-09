Pemex quitará Altos Hornos de México a Alonso Ancira si no paga 216 mdd; además, juez reabrirá proceso por lavado de dinero

De incumplir con el pago, no sólo se reabrirá el proceso por lavado de dinero contra el empresario coahuilense, sino que Pemex se convertirá en el nuevo dueño de AHMSA, ya que, según el convenio, Petróleos Mexicanos tomará el control del 99 por ciento de las acciones y siete activos físicos de la siderúrgica.

“En razón de la transparencia que debe prevalecer en los procesos penales, la Fiscalía General de la República (FGR), da a conocer la copia que le fue enviada por el Tribunal correspondiente, del acuerdo reparatorio en la causa penal 211/2019, en la que el denunciante es Petróleos Mexicanos (PEMEX), y el sujeto a proceso es Alonso ‘A’”, indicó la institución en una tarjeta informativa.

En el documento se puede observar que el acuerdo reparatorio entre el empresario coahuilense y PEMEX fue firmado el pasado 19 de abril, dos meses después de que Ancira Elizondo fue extraditado a México y se le dictara la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, la cual después libró cuando José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República, lo absolvió.

“Los ofendidos, PEMEX y Pemex Transformación Industrial... y el imputado señor Alonso Ancira Elizondo, han consensuado y están conformes con los acuerdos tomados en el presente documento, mismos que resolverán de manera satisfactoria los intereses de ambas partes, en el entendido de que el acuerdo reparatorio será de cumplimiento diferido”, indica el acuerdo, mismo que se dio como “reparación del daño ocasionado” a Petróleos Mexicanos “por el sobreprecio que le imputan en la compraventa de la planta Agro Nitrogenados”.

“Los ofendidos Pemex y Pemex Transformación... y el imputado señor Alonso Ancira Elizondo, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute: (I) la garantía otorgada en términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sobre las acciones en Grupo Acerero del Norte S.A. de C.V., sociedad controladora de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V., que representan el 99 por ciento del capital social de esta última; y (II) la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad de AHMSA S.A.B. de C.V. o de sus subsidiarias y/o afiliadas [...]”, refiere el acuerdo.

En el documento, PEMEX reconoce que la familia de Ancira Elizondo venderá en la misma fecha el 55 por ciento del total de sus acciones en AHMSA, a la Alianza Minerometalúrgica Internacional S.A. de C.V. (Grupo Villacero), propiedad de Julio César Villarreal Guajardo y Jorge Silbertstein Tenenbaum, operación que Altos Hornos de México ya canceló de forma oficial.

El primer pago, que asciende a 50 millones de dólares, se estableció para el 30 de noviembre del 2021, mismo que se deberá hacer por transferencia bancaria del Banco JP Morgan. Mientras que un segundo pago, por 54 millones 166 mil 010 dólares, se estableció para el 30 de noviembre del 2022. El tercer pago se realizará el 30 de noviembre del 2023, por 112 millones 497 mil 990 dólares.

El acuerdo entre la empresa paraestatal y Ancira Elizondo advierte que si cualquiera de las partes incumplen con sus obligaciones, el proceso penal contra el empresario coahuilense se reanudaría, y el convenio se considerará como si no se hubiera celebrado.

Como parte del convenio, Ancira Elizondo dejó en garantía el 99 por ciento de las acciones representativas del capital social de Grupo Acerero del Norte, así como 7 activos de AHMSA y sus subsidiarias, en un contrato de fideicomiso.

Uno de los bienes es el Alto Horno 5, que produce arrabio o hierro de primera fusión necesario para la obtención de acero líquido y que está valuado en 50 millones 497 mil 211 dólares. También un horno de oxígeno básico que produce acero líquido a base de los insumos anteriores, con un valor de 60 millones 626 mil 981 dólares.

Aunado a lo anterior, Ancira Elizondo dejó en garantía un horno convertidor que produce acero líquido, de 7 millones 180 mil 98 dólares; además de una coquizadora u hornos que limpian las impurezas del carbón, valuada en 23 millones 412 mil 192 dólares.

Otros bienes con los que Ancira Elizondo garantizó su libertad son las oficinas de 461 metros cuadrados que ocupa CINTERMEX, en Avenida Fundidora, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, cuyo valor se estima en 40 millones 500 mil pesos. También, un terreno de 91 mil 300 metros cuadrados con valor de 38 millones de pesos en la colonia Petrolera, a un lado del Centro Comercial “Paseo Monclova”, en la ciudad coahuilense homónima.

Asimismo, dejó en garantía equipos de generación de energía con valor comercial de 2 millones 900 mil dólares; y unas instalaciones y terrenos con equipos de generación de energía en Cozumel, Quintana Roo, cuyo valor es de 58 millones de pesos.

La semana pasada, PEMEX informó José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República, que Ancira Elizondo incurrió en un probable incumplimiento en el acuerdo reparatorio, porque constituyó el fideicomiso en San Antonio, Texas, Estados Unidos, y no en México.Este mismo jueves 2 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a Ancira Elizondo, a cumplir con el acuerdo reparatorio con PEMEX, por el caso Agronitrogenados, y le advirtió al empresario coahuilense que no obtendrá ningún beneficio, en caso de no hacerlo.

“Si ya había aceptado un acuerdo lo que procede es que lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos querer darle la vuelta a lo que ya se acordó, el debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente”, dijo el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Si ya él tiene un acuerdo, lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados. Que no esté pensando que una vez que yo me vaya, ya va a poder él. Pues eso es una aventura, no hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad”, planteó el político tabasqueño, quien también le dijo al empresario que no piense que sus amigos políticos “lo van a proteger”.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que, supuestamente, Ancira Elizondo pagó viáticos a políticos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila y actual coordinador del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y también a Manlio Fabio Beltrones Rivera. No obstante, descartó presentar una denuncia.

“Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira, ese dato sí lo tengo, es más, hoy lo voy a subir, le pido a Jesús [Ramírez Cuevas]? ¿no lo han subido eso? Y de una vez voy a aprovechar, porque también a Manlio Fabio [Beltrones] le prestaba el avión”, señaló el presidente.

“¿Se presentará denuncia?”, le cuestionó un reportero al mandatario nacional.

“No, [pero] si la Fiscalía considera que por oficio debe hacerlo, pues que lo haga, ahí está el dato, pero no sé si sea delito, porque lo pagaba la empresa, la empresa les pagaba el servicio de traslado. Entonces están las facturas y es lo que les voy a mostrar y esto porque yo lo que digo pues lo puedo probar, si no, no hablaría”, respondió López Obrador.

“Yo le recomendaría que cumpliera, que no le haga caso a quienes le están recomendando eso y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos, políticos, porque [...] como no es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo: ‘no va a pasar nada, no te preocupes’”, apuntó el político tabasqueño.

“Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, Moreira. Que no esté pensando que, porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes, pues no”, finalizó el presidente de la República.