$!Pemex reconoce ocultamiento del derrame en el Golfo de México; cesa a 3 funcionarios

Personal de Petróleos Mexicanos ocultó información respecto a una fuga en un oleoducto de 33 pulgadas ubicado en la zona de Abkatún Pol Chuc, en el Golfo de México, origen del derrame de hidrocarburo que afectó costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, además de zonas costeras de Estados Unidos, reconoció el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, Pemex separó a tres funcionarios vinculados con el control de derrames y el manejo de residuos.

Rodríguez Padilla señaló que la falla en el oleoducto no se reportó de forma oportuna y que existió pérdida de integración mecánica y perforación en esa infraestructura.

Indicó que los reportes iniciales describieron el incidente como un evento menor, mientras en paralelo se desplegaron 11 buques para la recuperación de hidrocarburo, una discrepancia que evidenció inconsistencias entre la información oficial y las acciones operativas en campo.