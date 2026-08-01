Pemex reporta utilidad de 18 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que durante el segundo trimestre del año registró resultados financieros y operativos favorables, al reportar ingresos por ventas y servicios por 510.4 mil millones de pesos, un aumento anual de 30.3%, con lo que, según la empresa, revirtió la pérdida operativa registrada en el mismo periodo de 2025 y alcanzó una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos, además de una utilidad neta de 18 mil millones de pesos.

De acuerdo con los comunicados difundidos por la petrolera, las ventas totales alcanzaron su mayor nivel de los últimos 14 trimestres, mientras que la compañía aseguró que mantuvo una tendencia positiva en sus principales indicadores de producción, transformación industrial y comercialización de combustibles.

“Pemex registra resultados operativos y financieros favorables durante el segundo trimestre de 2026”, señaló la empresa en el título de su comunicado nacional, en el que destacó que durante el periodo mantuvo su plataforma de producción, incrementó los niveles de transformación industrial y garantizó, según afirmó, el abastecimiento al mercado nacional.

Desempeño financiero y reducción de pasivos

En materia financiera, Pemex indicó que los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 510.4 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 30.3% respecto al segundo trimestre de 2025.

La empresa señaló que este resultado permitió revertir la pérdida operativa de 11.1 mil millones de pesos registrada en el mismo periodo del año anterior y obtener una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2026.

Además, reportó una utilidad neta de 18 mil millones de pesos durante el periodo abril-junio.

Respecto a su deuda financiera, Pemex informó que al 30 de junio de 2026 se ubicó en 77.5 mil millones de dólares, una reducción de 9.1% frente al cierre de 2025. La empresa indicó que también disminuyó la participación de la deuda de corto plazo dentro del total, lo que, según afirmó, redujo presiones financieras inmediatas y fortaleció su flexibilidad financiera.

Repunte en exploración y extracción de hidrocarburos

En el área de Exploración y Extracción, la petrolera informó que la producción total de hidrocarburos promedió 2 millones 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente diarios, un incremento de 4.6% respecto al segundo trimestre de 2025.

La empresa detalló que la producción de hidrocarburos líquidos alcanzó un millón 658 mil barriles diarios y atribuyó este resultado al desempeño de campos como Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

Actividad industrial y producción de petrolíferos

En cuanto a los procesos industriales, Pemex reportó que el procesamiento de crudo en refinerías aumentó 2.9% anual, al ubicarse en un promedio de un millón 8 mil barriles diarios. Asimismo, informó que la producción total de petrolíferos creció 3.4%, hasta alcanzar un millón 29 mil barriles diarios.

Entre los productos con mayores incrementos, la empresa destacó que la producción de diésel aumentó 19.3%, la de gasolinas 2.9% y la de turbosina 2.3%.

Comportamiento del mercado interno

Pemex también informó un incremento en las ventas nacionales de petrolíferos, que crecieron 9.8% para alcanzar un millón 471 mil barriles diarios. Dentro de este rubro, indicó que las ventas de gasolinas aumentaron 11.4% y las de diésel 19.1%.

La petrolera afirmó que estos resultados contribuyeron al abasto nacional de combustibles y a la estabilidad del mercado interno.

Además de los indicadores financieros y operativos, Pemex informó avances en materia ambiental, social y de gobernanza, entre ellos un convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) relacionado con protección ambiental y cambio climático.

También señaló que obtuvo 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026, como parte de sus acciones en materia de ética, transparencia e integridad corporativa.