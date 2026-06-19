Pemex y Petrobras firmarán la próxima semana en Brasil acuerdo de cooperación en hidrocarburos y bioenergía; Sheinbaum no asistirá

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras) se firmará la próxima semana en Brasil.

Sin embargo, negó que vaya a viajar al País sudamericano para suscribir el convenio, pese a que lo había anticipado en ocasiones anteriores.

“No pensamos salir pronto del País, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí. Pero si se va a firmar, es la próxima semana; va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

En su lugar, detalló que el lunes viajarán el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, quien asumió el cargo en mayo, así como integrantes de la Secretaría de Energía.

El convenio entre Pemex y Brasil tendría como objetivo mejorar las prácticas de última generación en exploración y explotación de hidrocarburos, incluyendo las aguas profundas del Golfo de México, así como en el desarrollo de alternativas bioenergéticas, como el biodiésel.

Agregó que le preguntará a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, si es necesario que el acuerdo entre las petroleras incluya su firma y la de su homólogo brasileño.

“No lo creo, yo creo que con los directores de de Pemex y de Petrobra. Y obviamente, pues está de acuerdo el Presidente Lula y su servidora”, dijo.



La visita a Brasil que no llegó

Al menos desde enero de 2026, el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha invitado a su homóloga mexicana a visitar su País y, pese a que la posibilidad de un encuentro fue bien recibida e incluso se comenzó a dialogar entre cancillerías para cuadrar la visita, esta no llegó.

En marzo, Lula y Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica en la que se acordó que la visita podría ser entre junio y julio, el encuentro tendría como objetivo organizar un “evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorara nuevas oportunidades de negocio”, según dijo el Presidente brasileño.

“Van como cuatro veces que me invita, hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente que es probable que vaya a Brasil, pero lo que le comenté es que sería bueno que fuera para ya para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina al día siguiente de la llamada.

La Mandataria mexicana también señaló que la jornada electoral brasileña podría ser un impedimento para asistir.

“Entiendo que inicia en junio, entonces tendría que ser antes de junio que yo fuera porque ya no puedo ir con la jornada”, añadió.

Su último contacto habría sido a través de una videollamada de 40 minutos el pasado 10 de junio, en la que confirmaron la firma del acuerdo entre Pemex y Petrobras; sin embargo, ya no se habló de la posible visita.



México podría apostar por el fracking, pese a advertencias medioambientales

El acuerdo con Petrobras se enmarca en el plan de la Presidenta Claudia Sheinbaum para alcanzar la soberanía energética para el país.

En ese sentido, el pasado 15 de abril, la Presidenta invitó a Palacio Nacional a 17 especialistas que conformarían un Comité Técnico Científico que analizaría si es factible implementar fracking sustentable en México.

El comité tendría que haber entregado la primera parte de sus conclusiones el pasado 15 de junio, según lo anunciado por la Mandataria; sin embargo, hasta el momento no se ha informado más sobre el tema.

En tanto, organizaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos que son parte de la Alianza Mexicana Contra el Fracking dieron a conocer su posicionamiento tras la presentación del grupo de expertas y expertos por parte de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Junto con especialistas y activistas, reiteraron que el fracking no es solo un asunto técnico, sino “una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos”, que afecta el agua, la salud, la alimentación, a las comunidades, a las personas trabajadoras, ecosistemas y formas de vida, e insistieron en que “el ‘fracking’ debe prohibirse, no regularse o gestionarse.