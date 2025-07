Peña Nieto niega recibir sobornos por 25 millones de dólares por contratar Pegasus

Tras calificar de dolosas y sin sustento las ‘”insinuaciones” de que recibió un soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus, el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto aseguró este 7 de julio que no estaba en sus facultades como Mandatario asignar contratos a empresas o prestadores de servicios.

”Yo fui Presidente, Gobernador de un estado y nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador [...] sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno, no está en nuestro ámbito de competencia, no nos corresponde, yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea”, enfatizó.

”Como Presidente me dediqué a dictar líneas de conducción hacia donde queríamos ir como País, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más”, dijo Peña Nieto durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El diario israelí The Marker difundió el 5 de julio de 2025, una nota respecto al litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, dueño de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus, debido a diferencias por una presunta “inversión”, es decir soborno, hacia el militante del Partido Revolucionario Institucional.

No obstante, Peña Nieto aseguró que en México se retomó y tergiversó la nota original publicada en Israel, que también calificó como poco objetiva, para después enredarla y hacer otro tipo de “insinuaciones”, las cuales, según él, eran falsas, no tenían sustento, además de que había dolo y mala fe con su difusión.

Asimismo, dijo que le llamó atención que los medios mexicanos que retomaron dicha información se tardaron horas en publicar su aclaración que hizo pública respecto a esas insinuaciones dolosas, para poner en duda su honorabilidad.

”Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación”, escribió, un día antes, Peña Nieto en su cuenta de la red social X.

“Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, entre dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto, allá, y a la hora que se hace público uno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto, que dice que fueron 25 millones de dólares, no viene el nombre, nada más dice ‘N’, viene más información, nada más que en un lugar viene ‘N’ electo, en el 2012, y luego también montos por visita, pero bueno, ya el ex Presidente Peña Nieto dijo que no, que no es así, entonces bueno, pues allí está el tema”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina.

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió el 6 de julio que la Fiscalía General de la República abriera una investigación del caso, y de ser necesario, se actúe en contra del ex Presidente.

Aunque no se precisó en qué consistió la “inversión”, el texto firmado por el periodista Gur Meggido y publicado en el diario The Marker -que tuvo acceso al laudo emitido por las autoridades israelíes-, indicó que los empresarios dieron cuenta que tenían un acuerdo para obtener “lucrativos contratos” con el Gobierno de Peña Nieto y que el negocio más fuerte fue la venta de Pegasus.

La revisión del laudo arrojó que Avishai Neriah y Uri Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, así como la relación con “El Hombre Mayor”, una frase encriptada supuestamente alusiva a Peña Nieto, a quien también identificaron como “N”.

Ansbacher fungió como intermediario de la compañía israelí NSO Group para vender el software espía Pegasus al Gobierno de Peña Nieto, mismo que habría sido utilizado en México para espiar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos.

“El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, reveló el reportaje en The Marker, un medio especializado en negocios.

El medio israelí sostuvo que el primer contacto con Peña Nieto fue de Neriah, quien incluso fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, nombramiento que le permitió abrir las puertas para hacer negocios con el Gobierno mexicano.

El reportaje explicó que el laudo arbitral fue firmado en 2024 por un panel de tres Jueces autorizados bajo la Ley del Torá y un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, el pleito provocó que el caso pasara al Tribunal de Distrito de Jerusalén.

En los alegatos se indicó que las diferencias entre Neriah y Ansbacher se dieron a finales de 2018, justo cuando concluyó el Gobierno de Peña Nieto. Ambos solicitaron “cuantiosas sumas de dinero” relacionadas con el agasajo a la “personalidad”, según se señaló en el documento del arbitraje.

”La Parte B [Ansbacher] reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente en las inversiones en esta personalidad que, según la Parte B, se estimaron en 25 millones de dólares”, precisó el laudo.

Además, en el texto se subrayó que Ansbacher alegó que “la relación con el alto cargo”, que según él se adquirió por 25 millones de dólares, constituía un “activo” y un “negocio conjunto entre las partes”. Los árbitros reconocieron que ambos empresarios “se beneficiaron enormemente”.

La disputa surgió por la exigencia de Ansbacher de recuperar los fondos que transfirió, debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neriah de organizar al menos tres reuniones con Peña Nieto, tras la disolución de la sociedad de ambos. El primer empresario estimó el valor de las tres reuniones en 5 millones de dólares.

Sin embargo, la demanda de Ansbacher fue rechazada por los árbitros, tras determinar que Neriah ya le había devuelto 4 millones de dólares anteriormente, para resolver las reclamaciones, es decir, “la increíble suma de 1.3 millones de dólares por cada reunión”.

El desacuerdo fue por la “inversión” en el personaje de alto rango, presuntamente identificado como Peña Nieto. En los documentos del laudo arbitral se citó una “gran dificultad” para recuperar esos fondos, y se refiere a la “personalidad” y su cargo de presidente como “el N”.

Además, se especificó que “el mandato” de “N” concluyó en 2018, además de referir que el primer contacto con “N” fue en 2012, cuando “N [era] electo”. El reportaje del diario israelí detalló que debido al cambio de administración, Neriah y Ansbacher “disolvieron apresuradamente su sociedad”, por lo que se “dividieron” los poderes y los contactos exclusivos con las diferentes instituciones.

”A finales de 2018, con el cambio de Gobierno en el País, la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos. Este es, de hecho, un País ‘nuevo’ en cuanto a su sector público, y por esta razón también, los documentos del período posterior a 2018 no son “relevantes”, destacó el texto periodístico.

El medio israelí recordó que diciembre de 2023, al iniciar el juicio contra Juan Carlos García Rivera, empleado de KBH, proveedor de Pegasus a distintas instituciones gubernamentales en el Gobierno priista, el testigo con nombre clave “Zeus” declaró que su jefe, Uri Ansbacher, recibía instrucciones de Peña Nieto, para supuestamente espiar a objetivos específicos, entre ellos a periodistas, opositores, activistas y familiares de Andrés Manuel López Obrador.

The Marker afirmó que intento contactar al ex Presidente Peña Nieto para obtener una versión, pero no hubo respuesta, mientras que NSO, fabricante del software israelí, respondió: “Los eventos descritos en el artículo, en la medida en que ocurrieron, no son conocidos por NSO y no están necesariamente relacionados con la empresa o sus empleados”.

“Zeus” siempre aseguró que Peña Nieto era amigo personal de Ansbacher. Sin embargo, las revelaciones de The Marker apuntaron a que la relación de confianza del ex Presidente mexicano era con Neriah, quien incluso, hizo negocios con el Gobierno del Estado de México, cuando el militante priista fue Gobernador de dicha entidad.