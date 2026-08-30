Peña Nieto reaparece en Italia en la boda del cantante Omer Adam

El ex presidente Enrique Peña Nieto reapareció en Italia en la boda del cantante israelí Omer Adam, la cual reunió a empresarios y figuras del ámbito artístico. El cantante se habría casado en un castillo privado y un histórico monasterio en el exclusivo pueblo pesquero de Portofino.

¿Quién es Omer Adam?

Omer Adam es un reconocido cantante israelí, una de las figuras más destacadas de la música en su país gracias a su fusión de pop con ritmos tradicionales de Medio Oriente. El cantante se habría casado el pasado 26 de agosto con Sacha Israelovich en un exclusivo castillo privado.

Enrique Peña Nieto asistió al evento como parte de los invitados a esta celebración privada en territorio italiano. Durante la fiesta fue fotografiado compartiendo con otros asistentes, entre los que supuestamente se encontraba el empresario israelí Avishai Neriah, vinculado con el software espía Pegasus.

Además de la presencia del expresidente mexicano, la boda de Omer Adam y Sacha Israelovich en Portofino reunió a un exclusivo grupo de asistentes del ámbito musical, mediático y empresarial. Acudieron distintos productores, compositores y artistas de la escena del pop y de la música mizrají.