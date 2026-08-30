Peña Nieto reaparece en Italia en la boda del cantante Omer Adam

El ex presidente Enrique Peña Nieto reapareció en Italia en la boda del cantante israelí Omer Adam, la cual reunió a empresarios y figuras del ámbito artístico. El cantante se habría casado en un castillo privado y un histórico monasterio en el exclusivo pueblo pesquero de Portofino.
¿Quién es Omer Adam?
Omer Adam es un reconocido cantante israelí, una de las figuras más destacadas de la música en su país gracias a su fusión de pop con ritmos tradicionales de Medio Oriente. El cantante se habría casado el pasado 26 de agosto con Sacha Israelovich en un exclusivo castillo privado.
Enrique Peña Nieto asistió al evento como parte de los invitados a esta celebración privada en territorio italiano. Durante la fiesta fue fotografiado compartiendo con otros asistentes, entre los que supuestamente se encontraba el empresario israelí Avishai Neriah, vinculado con el software espía Pegasus.
Además de la presencia del expresidente mexicano, la boda de Omer Adam y Sacha Israelovich en Portofino reunió a un exclusivo grupo de asistentes del ámbito musical, mediático y empresarial. Acudieron distintos productores, compositores y artistas de la escena del pop y de la música mizrají.
El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto en una boda en Italia. La boda del cantante israelí Omer Adam se celebró el 26 de agosto en La Cervara, cerca de Portofino. El hombre junto a @EPN podría ser Avishai Neriah, empresario señalado de sobornar por la compra de Pegasus. pic.twitter.com/0j3akxEbWO— Pablo Ríos C.Z. (@pablorioscz)
August 30, 2026
El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto en una boda en Italia. La boda del cantante israelí Omer Adam se celebró el 26 de agosto en La Cervara, cerca de Portofino. El hombre junto a @EPN podría ser Avishai Neriah, empresario señalado de sobornar por la compra de Pegasus. pic.twitter.com/0j3akxEbWO
Las reapariciones de EPN
Desde que concluyó su mandato presidencial en diciembre de 2018, Peña Nieto optó por mantener un bajo perfil político y fijó su residencia en España. Sin embargo, a lo largo de los años ha tenido diversas reapariciones junto a personalidades como el abogado Juan Collado y la modelo Tania Ruiz, quien fue su pareja sentimental.
En 2019, Peña tuvo una de sus primeras apariciones en eventos sociales. Acudió a la boda de la hija de Juan Collado en Acapulco. Durante este periodo se hizo pública su relación con la modelo Tania Ruiz y también se viralizaron videos del exmandatario bailando en reuniones familiares.
Ese mismo año, el priista protagonizó una de sus reparaciones más virales al ser fotografiado en un restaurante neoyorquino portando una peluca y una gorra junto a su entonces pareja, Tania Ruiz, quien también portaba cabello falso, para buscar pasar desapercibidos.
Peña Nieto también ha sido visto en Punta Cana, República Dominicana, esto luego de que se viralizó un video en el que fue captado en un espectáculo del ilusionista Daniel Fernández durante unas vacaciones.
También ha visitado brevemente Metepec e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde fue gobernador y posteriormente candidato presidencial, motivado por visitas familiares y asuntos personales dentro del territorio mexiquense.
A pesar de las constantes controversias alrededor de su gestión y de los integrantes de su gabinete, el exmandatario mexiquense continúa alejado de los reflectores políticos, limitando sus apariciones a viajes internacionales y reuniones sociales.