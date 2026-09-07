Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos de septiembre y octubre

La Secretaría del Bienestar informó que el pago del bimestre septiembre-octubre de las distintas pensiones del Bienestar comenzará a depositarse a partir de este martes 1 de septiembre y concluirá hasta el próximo viernes 25.

En esta ocasión, el calendario de pagos corresponde a los programas: Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La pensión de Adultos Mayores consiste en un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos; la pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos bimestrales; la de Personas con Discapacidad es de 3 mil 300 pesos bimestrales y la de Madres Trabajadoras es de mil 650 pesos, los cuales se entregan directamente a través del banco del Bienestar.

Al igual que en ocasiones anteriores, el pago se hará de forma escalonada, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido, siguiendo este calendario:

• A: martes 1 de septiembre

• B: miércoles 2 de septiembre

• C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

• D, E, F: lunes 7 de septiembre

• G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

• H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

• L: viernes 11 de septiembre

• M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

• N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

• P, Q: viernes 18 de septiembre

• R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

• S: miércoles 23 de septiembre

• T, U, V: jueves 24 de septiembre

• W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre