Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos de septiembre y octubre

La Secretaría del Bienestar informó que el pago del bimestre septiembre-octubre de las distintas pensiones del Bienestar comenzará a depositarse a partir de este martes 1 de septiembre y concluirá hasta el próximo viernes 25.
En esta ocasión, el calendario de pagos corresponde a los programas: Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.
La pensión de Adultos Mayores consiste en un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos; la pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos bimestrales; la de Personas con Discapacidad es de 3 mil 300 pesos bimestrales y la de Madres Trabajadoras es de mil 650 pesos, los cuales se entregan directamente a través del banco del Bienestar.
Al igual que en ocasiones anteriores, el pago se hará de forma escalonada, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido, siguiendo este calendario:
• A: martes 1 de septiembre
• B: miércoles 2 de septiembre
• C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre
• D, E, F: lunes 7 de septiembre
• G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre
• H, I, J, K: jueves 10 de septiembre
• L: viernes 11 de septiembre
• M: lunes 14 y martes 15 de septiembre
• N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre
• P, Q: viernes 18 de septiembre
• R: lunes 21 y martes 22 de septiembre
• S: miércoles 23 de septiembre
• T, U, V: jueves 24 de septiembre
• W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre
En tanto, el miércoles 9 de septiembre se depositará el apoyo de Sembrando Vida a todas y todos los productores que estén registrados en el programa.
¿En dónde están los bancos del Bienestar y dónde se puede usar la tarjeta de la pensión?
Si deseas disponer de tu efectivo, las sucursales del banco del Bienestar brindan atención en sus cajeros de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 16:30 horas.
Para ubicar la sucursal más próxima a tu ubicación, consulta el sitio web: https://ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx/. Una vez dentro, elige el estado donde resides, valida la casilla “No soy un robot” y da clic en el botón de búsqueda.
El sistema desplegará la lista de todas las oficinas disponibles para que elijas la que mejor te convenga. Asimismo, en la sección inferior de la página podrás visualizar un mapa interactivo con los puntos de localización.
Además, la tarjeta del banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta bancaria, por lo que la puedes usar en supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de ropa, etc.