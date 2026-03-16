Pensión para Personas con Discapacidad abre registro: estas son las fechas, los requisitos y el monto

El registro para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad abrirá del 23 al 29 de marzo, según informó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Esta pensión consiste en un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales entregados a través de una tarjeta del banco del Bienestar.

Además, se entregará un apoyo adicional, por lo que bimestralmente recibirán 6 mil 400 pesos extra para las familias que tengan a un niño o niña con cáncer. Este se tramita en los hospitales de salud pública en el que se atienden.

De acuerdo con lo explicado por la secretaria del Bienestar, la pensión se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años. A partir de los 65 reciben la pensión de adultos mayores.

Sin embargo, en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, se entrega de 0 a 29 años y continúa hasta los 64 años en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación. Esto debido a que aún no firman un convenio con el gobierno federal.

El registro se hará de forma escalonada dependiendo de la primera letra del primer apellido, de acuerdo con un calendario.

Calendario de registro para la Pensión para Personas con Discapacidad y requisitos

Las personas con discapacidad permanente se podrán registrar en la pensión de acuerdo con el siguiente calendario:

A, B, C: lunes 23

D, E, F, G, H: martes 24

I, J, K, L, M: miércoles 25

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 26

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 27

Todas las letras: sábado 28 y domingo 29

En cuanto a los requisitos, deberás presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente

- CURP

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

- Certificado de discapacidad permanente emitido por alguna institución de salud pública

- Teléfono de contacto de celular y casa.