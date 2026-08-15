‘Pepín’ López Obrador dice que retiro de visa a ‘Andy’ busca dañar al ex presidente

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, sostuvo el 15 de agosto de 2026 que la revocación de la visa estadounidense a su sobrino Andrés Manuel López Beltrán tiene como objetivo real dañar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios locales, el funcionario estatal aseguró que la medida busca desprestigiar al ex mandatario federal y no al aspirante a una diputación federal por Tabasco.

“Realmente lo que quieren es... al que quieren es no al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos. Es un asunto político”, opinó.

El secretario de Gobierno añadió que la decisión estadounidense forma parte de una estrategia de descrédito. “Es el desprestigio que creen ellos (EU) que logran hacer daño a los ciudadanos que están luchando para que en este País, al pueblo de México le vaya mejor”, declaró.

El titular de la dependencia estatal cuestionó además que el Gobierno de Estados Unidos no haya retirado visas a políticos mexicanos durante administraciones anteriores. “¿Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando al neoliberalismo? Eso no lo hacían porque eran gobiernos entreguistas que hacían al pie de la letra lo que les ordenaban desde Estados Unidos”, afirmó.

López Beltrán informó el 13 de agosto de 2026, mediante una carta pública, que Estados Unidos le había retirado el documento migratorio, acto que calificó como “hitleriano”.