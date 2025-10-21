$!Pequeños comerciantes rechazan variaciones en precios de la canasta básica, culpan a diputados federales y gobiernos

Este martes, la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante lamentó que los diputados hagan parecer que los impuestos y el costo de derechos no respetan una política pública con visión social o económica.
A través de un comunicado, la ANPC demostró en la Canasta Básica de Alimentos tiene un costo que va hasta los mil 992.21 pesos, una variación al alza de 0.66 por ciento, que significaron 13.06 pesos.
“Mientras los precios suben, en San Lázaro la aplanadora de diputados federales del gobierno y aliados se han estado sirviendo con la cuchara grande aumentando una cascada de impuestos”, dice el escrito.
Los productos que más aumentaron en el último mes que son el chile poblano, con 5.88 por ciento; zanahoria, con 5.64 por ciento; cerveza, con 4.27 por ciento; chile jalapeño, 3.95 por ciento, y la manzana, 3.54 por ciento.
La ANPEC reportó que los cinco estados con la canasta básica más encarecida son Sonora, con el 4.19 por ciento; Campeche, con el 4.11 por ciento; Quintana Roo, con 3.98 por ciento; Durango, con 3.78 por ciento, y Baja California Norte con el 3.08 por ciento.
Esta variación de precios se reportó en 44 productos de la canasta básica alimentaria en un lapso de julio a agosto del presente año, estudio que se realizó en los 32 estados de la república, con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria, estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.
“Las cifras que otros difunden sobre el costo de la canasta básica no atienden la realidad del consumo mínimo de las familias mexicanas, menos de $910.00 ¿dónde?, basan su cálculo en una canasta reducida que deja fuera productos básicos de alta demanda popular. La realidad muestra claramente que el gasto real para medio llenar la despensa sigue creciendo, sin que los bolsillos alcancen para tanto”, denunció la ANPC.
Mientras suben los precios, criticó la ANPEC, que diputados federales del gobierno y aliados aumentan los impuestos y aprobaron la reforma a la Ley de Amparo con efectos retroactivos liquidando el derecho constitucional que defiende los ciudadanos en contra de los abusos del poder en todos los niveles de gobierno.
“La justificación oficial para virtualmente eliminar el juicio de amparo es que ha sido mal usado como escudo protector de delincuentes, tanto del crimen organizado común como de cuello blanco. Sin embargo, la verdad es que dicho argumento no alcanza para cancelar un derecho fundamental de nuestra jurisprudencia. Una vez más, en lugar de fortalecer los mecanismos legales para evitar abusos, se optó por recortar las libertades ciudadanas”, compartió la ANPC.
A la situación se le agrega el aumento al IEPS en bebidas saborizadas y cigarros, impuesto que es una carga fiscal adicional que el ciudadano promedio debe absorber sin opción dejando a la gente con el cierre de año con el trimestre de mayor consumo del calendario.
Esto hace la cuesta de enero de 2026 difícil en términos económicos por los servicios y productos que son necesarios para el hogar afectando a todos, pero concentrando en los sectores más vulnerables.