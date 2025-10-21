$!Pequeños comerciantes rechazan variaciones en precios de la canasta básica, culpan a diputados federales y gobiernos

Este martes, la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante lamentó que los diputados hagan parecer que los impuestos y el costo de derechos no respetan una política pública con visión social o económica.

A través de un comunicado, la ANPC demostró en la Canasta Básica de Alimentos tiene un costo que va hasta los mil 992.21 pesos, una variación al alza de 0.66 por ciento, que significaron 13.06 pesos.

“Mientras los precios suben, en San Lázaro la aplanadora de diputados federales del gobierno y aliados se han estado sirviendo con la cuchara grande aumentando una cascada de impuestos”, dice el escrito.

Los productos que más aumentaron en el último mes que son el chile poblano, con 5.88 por ciento; zanahoria, con 5.64 por ciento; cerveza, con 4.27 por ciento; chile jalapeño, 3.95 por ciento, y la manzana, 3.54 por ciento.

La ANPEC reportó que los cinco estados con la canasta básica más encarecida son Sonora, con el 4.19 por ciento; Campeche, con el 4.11 por ciento; Quintana Roo, con 3.98 por ciento; Durango, con 3.78 por ciento, y Baja California Norte con el 3.08 por ciento.

Esta variación de precios se reportó en 44 productos de la canasta básica alimentaria en un lapso de julio a agosto del presente año, estudio que se realizó en los 32 estados de la república, con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria, estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.