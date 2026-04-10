Perfiles afines a la 4T seleccionan lista de aspirantes a consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación para la renovación de las consejerías del Instituto Nacional Electoral de la Cámara de Diputados publicó en la madrugada del 10 de abril la lista definitiva del primer bloque de personas aspirantes que avanzaron a la tercera fase del proceso, en la que predominan perfiles con trayectoria en la actual administración pública federal, vínculos con Morena y mujeres en funciones ligadas a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

El resultado se produce días después de que los consejeros Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez concluyeron sus funciones el 4 de abril de 2026, tras nueve años en el cargo.

Tras la evaluación de 328 aspirantes, el comité determinó el pase de hasta el 50 por ciento con los mejores promedios, respetando el principio de paridad de género.

El examen, aplicado el 6 de abril en el pleno de la Cámara de Diputados, evaluó conocimientos en materia constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos, fiscalización y sistema de partidos.

Los puntajes más altos correspondieron a perfiles con cargos activos en el servicio público.

Bernardo Valle Monroy, consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y Arturo Manuel Chávez López, secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral vinculado a ponencias que respaldaron criterios de la actual administración, obtuvieron ambos una calificación de 99 sobre 100.

César Ernesto Ramos Mega, también consejero electoral en la Ciudad de México, alcanzó 98 sobre 100.

Tanto Valle Monroy como Ramos Mega ya habían figurado en las quintetas del proceso de renovación de 2023, cuando fueron elegidos por insaculación Taddei Zavala, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.

Entre las mujeres mejor evaluadas figuran María Fernanda Romo Gaxiola, directora de Violencia Política contra las Mujeres en el INE; Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de Junta Local del INE en Nuevo León; y Patricia Lozano Sanabria, consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de México.

El Comité Técnico, integrado por Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, supervisó la aplicación de los reactivos de opción múltiple.

Los tres primeros integrantes fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política y señalados por su cercanía con el Gobierno federal o con instancias vinculadas al partido en el poder.

Cruz Alcalá fue ratificada como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Fernández Domínguez fue electa Magistrada en junio de 2025 para la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y Lara Patrón se desempeñó como Magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Ramírez Cruz, por su parte, renunció a su cargo como coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE antes de ser formalmente incorporada al Comité, tras la polémica que generó su designación entre consejeros y asesores del organismo, quienes señalaron un posible conflicto de interés.

La sesión de despedida de los consejeros salientes estuvo marcada por palabras de reconocimiento de la mayoría de sus compañeros, con excepción de Morena.

Ravel Cuevas planteó que la colegialidad y el debate técnico “han sido históricamente elementos centrales de este órgano”, mientras que Rivera Velázquez advirtió que el INE “ha resistido varias intentonas de debilitamiento” y que “deberá seguir resistiendo”.

Zavala Pérez calificó de “a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza” el procedimiento administrativo que la Contraloría Interna del INE no resolvió antes de su salida.

El proceso de renovación, aprobado el 19 de marzo de 2026 por el pleno de la Cámara de Diputados con 408 votos a favor y 35 en contra —provenientes de la bancada del PRI—, establece que los tres nuevos consejeros deberán quedar designados a más tardar el 22 de abril de 2026.

El proceso continuará con la etapa de entrevistas y la evaluación de idoneidad, con el objetivo de conformar las quintetas que serán remitidas a la Jucopo para la designación final de las tres nuevas consejerías, quienes ocuparán el cargo por un periodo de nueve años.

En caso de que el pleno de la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada requerida el 22 de abril, se convocará a una sesión para el día 28 del mismo mes con el fin de realizar la elección mediante insaculación, mecanismo idéntico al que en 2023 determinó la integración del actual Consejo General del INE.