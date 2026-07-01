Periodista de Chiapas sufre ataque armado durante transmisión en vivo de festejos

El periodista Marcos Ramos, director del medio digital Real Cintalapa, en Chiapas, fue atacado a balazos la noche del 30 de junio cuando transmitía en vivo los festejos por la victoria de la Selección Mexicana de fútbol sobre Ecuador.

El ataque ocurrió en el municipio donde opera el medio digital que dirige.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó, mediante un comunicado, que abrió una investigación y desplegó un grupo especial encargado de localizar y detener a los responsables del ataque armado contra el comunicador.

Según el mismo comunicado, el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó al Fiscal de Investigaciones Estratégicas, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y a peritos especializados atender de manera inmediata el caso.

La dependencia señaló que la víctima recibe atención médica y que su estado de salud es estable.

Agregó que se le otorgaron medidas precautorias para salvaguardar su seguridad y que, debido a su labor periodística, se agotarán todas las líneas de investigación que el caso amerita.

“No habrá impunidad por este lamentable hecho”, aseguró en el comunicado.