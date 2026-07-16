Periodista de Texmelucan, en Puebla, es asesinado a tiros frente a su hijo de 13 años

Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado la mañana del 16 de julio de 2026 en un ataque directo a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de Puebla, informaron fuentes policiacas.

El también maestro y abogado, de 39 años, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon en al menos seis ocasiones.

Los primeros reportes señalan que Martínez Contreras presentaba heridas de bala en el abdomen, los costados y el tórax.

Según testigos, el comunicador iba presuntamente acompañado por su hijo de 13 años, quien llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda tras el ataque.

Los hechos ocurrieron poco después de las 8:00 horas sobre la Calle Leona Vicario, entre las calles General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en San Lucas Atoyatenco.

Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y observaron cómo la motocicleta en la que viajaban los agresores abandonó la zona a gran velocidad.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Martínez Contreras había concluido recientemente la licenciatura en Derecho, logro que celebró en sus redes sociales el 30 de mayo de 2026.

Fue además fundador de la asociación civil CRE-Arte y era conocido entre sus allegados como “El Jaguar”.

Participó en campañas políticas del entonces candidato independiente a la Alcaldía de San Martín Texmelucan, Filemón Ramírez.

La Fiscalía del Estado de Puebla ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y determinar si el asesinato estuvo relacionado con la actividad periodística de la víctima o con alguna otra línea de investigación.

El Gobierno municipal de San Martín Texmelucan expresó sus condolencias por el asesinato de Martínez Contreras.

Por su parte, habitantes de la región lo recordaron como un profesionista comprometido con la educación, el periodismo local y distintas causas comunitarias.