Periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado a balazos en Oaxaca

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este 22 de julio, cuando se encontraba en un puesto de comida del Fraccionamiento La Esmeralda, en el Municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Según los primeros reportes, el comunicador fue interceptado por hombres armados que le dispararon en el lugar.

Leyva Aguilar se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y mantenía su ejercicio periodístico a través de la columna política “El Zumbido del Moscardón”, publicada en diversos medios locales e independientes.

Su entrega más reciente apareció unas horas antes del ataque.

En noviembre de 2024, el columnista recibió el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” en la categoría de Columna Digital, otorgado de manera conjunta por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia del comunicador y con el gremio periodístico mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que reconoció que Leyva Aguilar cuestionaba a su administración.

“Fue un periodista crítico de nuestro Gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, señaló.

Jara Cruz informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el propósito de fortalecer la investigación y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el crimen.

El Gobernador precisó que su administración no adelantará conclusiones respecto al móvil del homicidio.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia”, indicó.

En el mismo mensaje, sostuvo que la postura de su Gobierno es que el caso quede plenamente esclarecido.

“Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”.

El asesinato se suma a la serie de agresiones letales contra comunicadores registradas en México, un País considerado por organismos internacionales entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de conflicto armado.

La FEADLE concentra las indagatorias federales cuando existen indicios de que el crimen guarda relación con la labor informativa de la víctima.