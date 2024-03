El titular de la Fiscalía estatal jalisciense expuso imágenes del C5 Escudo Urbano, en donde se observó la camioneta particular del periodista, a las 14:05 horas del 11 de marzo de 2024, sobre Lázaro Cárdenas y Santa Rita, en Zapopan.

Barrera Rodríguez indicó que a través de las cámaras de video vigilancia del C5, se dio seguimiento al vehículo particular en el que Barrera Rodríguez fue privado ilegalmente de su libertad y subido entre 3 y 4 personas, a una camioneta tipo SUV.

Compañeros de trabajo señalan que Barrera Rodríguez, de 56 años de edad, terminó de conducir un noticiero radiofónico local, y se retiró en su automóvil particular. Habitualmente se dirige directamente a la sede local de Televisa, pero esta vez no llegó.

”Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, informó, a las 21:46 horas del 11 de marzo de 2024, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.