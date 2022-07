Periodista llora e implora a AMLO que lo proteja por supuestas amenazas de ‘El Mencho’

Al finalizar la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, Rodolfo Montes, un periodista originario de Quintana Roo, imploró al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo proteja, ante supuestas amenazas del capo michoacano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El reportero aseguró que las autoridades federales lo “sacaron” de dicho entidad, pero que, sin embargo, le fueron retirados los escoltas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que teme por su vida.

“Ando a salto de manta como un delincuente, recibí una llamada el 8 de julio, Jesús [Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República], la secretaria Rosa Icela [Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC)], [Alejandro)] Encinas [Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)], tuvieron a bien apoyarme”, narró el periodista.

“Me sacaron con escoltas de dónde estaba, en Quintana Roo, pasé Tabasco, Veracruz, Puebla, Campeche, pero el Mecanismo me retiró las escoltas”, denunció el periodista, quien también detalló que a las 02:00 horas de este miércoles, su hija tuvo que salir del país, debido a las amenazas que supuestamente les han realizado miembros del CJNG.

“Esta conferencia la escucha todo el mundo Presidente. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y las voy a presentar en la FEADLE [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión]. Voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia, quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad”, señaló el comunicador.

“Te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros. Habla con Rosa Icela, tienes todo nuestro apoyo, no estás solo. Y los que están amenazado que sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, y lo más importante es la vida, van a estar ustedes siempre protegidos y apoyados por nosotros y todos nuestro apoyo [...] Aunque no les guste a conservadores y a voceros, ya el Estado Mexicano no es el violador por excelencia de los derechos humanos, es otro tiempo”, respondió López Obrador.