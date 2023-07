La periodista mexicana Alejandra Xanic, cofundadora y editora en jefe de Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C., recibió el Premio María Moors Cabot, en su edición del 2023, galardón administrado por la Escuela de Periodismo de la estadounidense Universidad de Columbia, misma que otorga el Pulitzer.

También ganaron el Premio María Moors Cabot, en su edición del 2023, los estadounidenses June Carolyn Erlick, de la revista The Harvard Review of Latin America, y Joshua Goodman, corresponsal en Latinoamérica para la agencia The Associated Press, así como el colombiano Carlos Eduardo Huertas -fundador y director de la plataforma periodística Connectas, “por sus extraordinarios reportajes sobre las Américas”.

“Además, el jurado de los Premios Cabot ha seleccionado dos ganadores de Citas Especiales que reconocen a las comunidades periodísticas de Nicaragua y México, países donde el periodismo independiente está amenazado”, señaló la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en un comunicado.

Asimismo, el cronista deportivo y ex preso político nicaragüense Miguel Mendoza, así como la mexicana Nayeli Roldán Sánchez, reportera del medio digital Animal Político, ganaron una Mención Especial.

“Saludamos a todos los ganadores de los Premios Cabot 2023 por sus carreras ejemplares cubriendo las Américas [...] Este trabajo es más importante que nunca. De parte de Columbia, felicidades por sus logros en el periodismo, exhibiendo a los poderosos y exponiendo esta importante región a públicos diversos en el mundo”, dijo, citado en el comunicado, Jelani Cobb, decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

“Este año, el jurado de los Premios Cabot quería destacar a los periodistas en México, donde los reporteros enfrentan dificultades sistémicas por parte de las autoridades, y Nicaragua, donde están cada vez más orillados al exilio [...] Estos ganadores representan lo mejor del periodismo en las Américas, tanto por sus éxitos de toda la vida como por su reportaje del día a día, su trabajo de investigación y sus métodos innovadores. Todos estamos inspirados por sus logros”, señaló, por su parte, el brasileño Rosental Alves, presidente del Jurado de los citados galardones.

Respecto a la mexicana Alejandra Xanic, los organizadores del Premio indicaron que ella “estaba a la vanguardia del periodismo investigativo en México”, ya que “durante más de 30 años, ha revelado la verdad y exhibido a los poderosos con reportajes impactantes y de largo alcance”.

“Sus investigaciones innovadoras comienzan desde que era joven en Guadalajara, cubriendo la explosión que destruyó manzanas enteras de la ciudad en 1992, incluyendo el soborno y la corrupción que permitió que Walmart construyera una tienda cerca de las pirámides fuera de la Ciudad de México. Como primera mexicana en ganar el Premio Pulitzer, se ha vuelto líder de una nueva generación que persigue el periodismo investigativo en uno de los países más peligrosos para ellos”, indicaron los organizadores.

“El talento periodístico de Xanic solo se iguala con su generosidad en compartir su conocimiento de la ley de transparencia en México. Es una defensora feroz del acceso libre a la información. Por su valentía y tenacidad, el jurado de los premios Maria Moors Cabot está encantado en honrar a Xanic con el premio de oro Maria Moors Cabot”, agregaron los miembros del Jurado, conformado por 11 miembros, fungiendo como presidente el brasileño Rosental Alves, director del Centro Internacional Knigth, de la Universidad de Austin en Texas.

Pero también se encuentran Hugo Alconada Mon, periodista investigativo del diario argentino La Nación; además de Juan Enríquez Cabot, presidente y director general de Biotechonomy; así como Carlos Fernando Chamorro, fundador y editor del diario Confidencial, de Nicaragua.

También José de Córdoba, corresponsal latinoamericano del diario Wall Street Journal; Angela Kocherga, directora de noticias en la estación radiofónica KTEP, de El Paso, Texas; además de Elena Cabral, vicedecana de programas académicos y comunicaciones, en la Escuela de Periodismo de Columbia.

Así como Boris Muñoz, periodista y editor venezolando-estadounidense; Tracy Wilkinson, reportera en Washington D.C., para el diario Los Angeles Times; y, Abi Wright, directora ejecutiva de Premios Profesionales en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Respecto a la reportera mexicana Nayeli Roldán Sánchez, los miembros del Jurado del Premio María Moors Cabot, señalaron que, “durante años”, ella “ha sido un punto de referencia del periodismo en México, un país con algunas de las peores cifras en el mundo de violencia contra periodistas”.