Periodistas asesinados en México este 2026: Lista actualizada

Ejercer el periodismo en el país sigue siendo una actividad de alto riesgo, y los números de este año confirman que la violencia contra el gremio no frena.

Con el reciente crimen de Eduardo Flores Salado en Acapulco, ya suman diez los periodistas asesinados en México en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a encender las alarmas de organizaciones internacionales y colectivos de prensa.

Apenas el jueves 22 de octubre, durante una visita al país, el director de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó una advertencia directa: las autoridades mexicanas “no están haciendo lo suficiente” ni para frenar las agresiones ni para castigar a los responsables.

El panorama es tan grave que México aparece en el puesto 122 de 150 en la clasificación mundial de libertad de prensa de esta organización.

Dicho de otra forma, el país se mantiene entre los 30 lugares más inseguros de todo el mundo para trabajar como periodista.

No importa si se trata de grandes redacciones o de proyectos locales en redes sociales; informar sobre lo que pasa en las calles tiene un costo muy caro.

De hecho, el diagnóstico de RSF puso a México en una comparación que dimensiona el tamaño de la crisis. “Junto con Gaza, México es una de las dos grandes tragedias del periodismo en este momento del siglo XXI“, señaló Thibaut Bruttin, director de la organización, hace algunos días.

¿Por qué atacan a la prensa en México?

En la gran mayoría de los casos documentados este año, las agresiones letales no son hechos aislados.

Las muertes de periodistas en México suelen responder directamente a represalias por investigaciones, coberturas incómodas o denuncias públicas que tocan los intereses de políticos locales o de bandas del crimen organizado.

Los dos golpes más recientes contra el gremio ocurrieron en el sur del país y muestran cómo opera esta violencia.

El último caso registrado es el de Eduardo Flores Salado, ocurrido este sábado 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero, donde colaboraba con la plataforma Enfoque Informativo e integraba el colectivo Prensa Rosa.

Un mes antes, el 9 de octubre, el periodismo mexicano perdió a Hamurabi Huesca Manzano en Oaxaca. Director y fundador del portal Pinotepa Comunica, murió tras quedar atrapado en un fuego cruzado en Santiago Pinotepa Nacional mientras trabajaba en su taxi para completar el gasto diario.

La impunidad sigue siendo la regla

Más allá de las cifras de víctimas mortales, el verdadero problema que señalan los especialistas es que matar a un periodista en México casi nunca tiene consecuencias legales.

De acuerdo con el balance presentado por Reporteros Sin Fronteras, desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder en 2024 han asesinado a 19 periodistas.

A esa deuda de justicia se suma otra herida abierta: la desaparición forzada. Además de los comunicadores asesinados, RSF tiene contabilizados a 23 periodistas desaparecidos en el país, casos de los cuales la fiscalía federal ni siquiera cuenta con registros oficiales actualizados.

Cronología de Periodistas Asesinados en México en 2026

Para entender el impacto de esta violencia a lo largo del año, aquí está el recuento actualizado con los nombres, lugares, proyectos informativos y fechas de los comunicadores que perdieron la vida en México durante 2026:

- Carlos Leonardo Ramírez Castro (Conocido como “Carlos Castro“): fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, el 8 de enero de 2026. Era Director del portal de nota roja Código Norte Veracruz.

- Juan David Gámez: fue asesinado en García, Nuevo León, el 18 de marzo de 2026. Era Comunicador independiente sobre vialidad y seguridad en el canal Tácticas SS.

- Luis Ángel López Valdez: fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, el 11 de junio de 2026. Era Reportero y comunicador independiente de nota roja local.

- Manuel Alejandro Moreno Serna: (Conocido como “Alex Serna”): fue asesinado en Petatlán / Zihuatanejo, Guerrero, el 3 de julio de 2026. Era Periodista ambiental independiente; publicaba investigaciones en Facebook y YouTube.

- Roxana Berenice Guzmán Ramírez: fue asesinado en Nanchital, Veracruz, el 3 de julio de 2026. Fue la Fundadora y directora del medio informativo digital Pulso Informativo del Sureste.

- Josué Martínez Contreras: fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla, el 16 de julio de 2026. Era Director y fundador del medio digital Noticias San Martín Texmelucan.

- Francisco Alejandro Leyva Aguilar: fue asesinado en San Pablo Etla, Oaxaca, el 22 de julio de 2026. Era Periodista, columnista y crítico político independiente.

- Ricardo Zúñiga Rosas: fue asesinado en Puebla, Puebla, el 29 de agosto de 2026. Era Fotógrafo local y colaborador en medios independientes de la región.

- Hamurabi Huesca Manzano: fue asesinado en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 9 de octubre de 2026. Era Director y fundador del portal de noticias independiente Pinotepa Comunica.

- Eduardo Flores Salado: fue asesinado en Acapulco, Guerrero, el 14 de noviembre de 2026. Fue Periodista, reportero y colaborador de la plataforma Enfoque Informativo.

Mientras las fiscalías estatales y federales siguen sin dar resultados concretos en las carpetas de investigación, los colectivos de periodistas insisten en que el Mecanismo de Protección necesita una revisión urgente antes de que la lista siga creciendo antes de que termine el año.

En resumen, en lo que va de 2026, se han registrado 10 casos de asesinatos de periodistas mexicanos.