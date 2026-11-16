Periodistas de Acapulco exigen a la Fiscalía de Guerrero esclarecer el asesinato de Eduardo Flores Salado

Periodistas de Acapulco se manifestaron este lunes con el fin de exigir a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno que esclarezcan el asesinato de su colega Eduardo Flores Salado, reportero del programa Enfoque Informativo, cuyo cuerpo fue localizado con señas de estrangulamiento la noche del 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero.

La concentración fue convocada a las 11:00 horas en el Asta Bandera, ubicada sobre la Avenida Costera Miguel Alemán, el mismo día en que familiares y compañeros del gremio realizaron las ceremonias fúnebres del comunicador.

La delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Chilpancingo y periodistas independientes suscribieron un pronunciamiento dirigido a los tres niveles de Gobierno en el que anticiparon una movilización frente a la Fiscalía estatal.

Esa delegación sindical demandó a la Fiscalía que no sea cómplice del asesinato de Flores Salado.

El gremio reunió decenas de firmas en una carta en la que pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecilia Salgado Pineda, y a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, una investigación rápida y transparente, además de la detención y el castigo de los responsables.

Los periodistas del puerto y familiares del reportero también demandaron que se esclarezcan las circunstancias del crimen y que se investigue si existe alguna relación con su actividad periodística, y plantearon incorporar a la indagatoria la geolocalización del teléfono celular del comunicador para reconstruir sus últimos movimientos y establecer los lugares en los que estuvo antes de ser asesinado.

La organización Artículo 19 se sumó a las peticiones para determinar si el crimen tuvo relación con su trabajo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el asesinato 12 horas después mediante un comunicado en el que informó de la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, sin dar detalles del crimen ni precisar si la labor periodística de la víctima se incluirá como una de las líneas de investigación.

Según el comunicado, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales inició las diligencias correspondientes por los hechos ocurridos en el municipio de Acapulco.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron.

De acuerdo con versiones policiacas, el cuerpo fue hallado alrededor de las 21:30 horas en la calle Revolución, frente a la entrada del poblado de La Sabana, con señas de estrangulamiento; personal forense realizó el levantamiento y trasladó los restos al Servicio Médico Forense de Acapulco, a donde acudieron sus familiares.

El reconocimiento legal del cadáver se realizó el 15 de noviembre.

Los reportes iniciales situaron el hecho en la Colonia Canuto Neri, mientras que otras versiones oficiales lo ubicaron en la Colonia Canuto Nogueda.

Flores Salado, conocido como “Lalito”, inició su trayectoria en el desaparecido diario Novedades Acapulco y, tras el cierre de ese impreso, se incorporó como reportero y colaborador de Enfoque Informativo, programa propiedad del comunicador Héctor Nájera, equipo en el que se mantenía al momento de su muerte.

También impulsó Prensa Rosa, un grupo de comunicadores de Guerrero vinculado con la comunidad LGBTIQ+.

Se trata del segundo comunicador asesinado en Guerrero en 2026, después del caso del periodista identificado como Alex Serna, quien difundía denuncias ambientales en la Costa Grande, fue reportado como desaparecido el 20 de junio y cuyo cuerpo fue hallado tres días después en Petatlán, con una identificación confirmada el 4 de julio.