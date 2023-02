La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el perro rescatista Proteo falleció por “las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía”, a donde había sido trasladado para ayudar con las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron tras el sismo de magnitud 7.8 que ocurrió el pasado 6 de febrero.

“La causa de su muerte de este connotado compañero, se debió a las condiciones climatológicas prevalecientes en ese País; sin embargo, su vida será recordada como el héroe que fue, reafirmando que el mejor amigo del hombre es y será un can, quien ofrenda su propia vida por salvaguardar al ser humano”, señaló la Sedena.

En entrevista con la cadena Multimedios, Carlos Villeda Márquez, entrenador del can, detalló que Proteo murió a las 16:45 horas del viernes 10 de febrero debido a las “extremas” condiciones climatológicas de Turquía, país que enfrenta una ola de frío invernal.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, señaló el militar durante la entrevista.

El 11 de febrero, elementos de la Sedena, a donde pertenecía el can, además de la Secretaría de Marina y de la Cruz Roja, así como el resto de los perros mexicanos que formaban parte de la delegación mexicana, realizaron una ceremonia para recordar a su compañero.

“Hoy nos reunimos para dar agradecimiento a Proteo, perro del servicio de búsqueda y rescate del Ejército mexicano que por desgracia falleció en esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios”, señaló un rescatista de la Cruz Roja Mexicana durante el acto.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, compartió el video del evento en Twitter, donde se observa que tras el pase de lista, un elemento de la Semar hizo sonar el silbato de mando de Proteo. Luego hubo un minuto de silencio y aplausos de los asistentes al homenaje.

“Tuvimos ese deceso, estamos tristones con esa noticia. Nos lo avisó la Secretaría de la Defensa, le hicieron su ceremonia y pues era parte del equipo, una parte importante, un elemento nuestro. Entonces, sí nos dolió mucho. [Proteo] Puso muy en alto el nombre de México”, dijo el Canciller, durante una breve entrevista con medios de comunicación, en la cual recordó las duras condiciones del trabajo de los rescatistas.

Proteo nació el 16 de junio de 2013. Tenía 9 años y 7 meses de edad en el momento de su fallecimiento. Perteneció a la Primera Brigada de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A, Ciudad de México.

Fue uno de los 10 canes enviados por la Sedena a auxiliar en las labores de ayuda humanitaria en Turquía, por su alto grado de adiestramiento y experiencia en actividades de búsqueda y rescate de personas.

Antes de Turquía, participó en las labores de ayuda humanitaria desplegadas en octubre de 2015 en Guatemala, por el deslizamiento de tierra en la colonia Cambray II, de Santa Catarina Pinula; en abril del 2016 fue enviado a Ecuador, luego del sismo de 7.8 grados en la escala de Richter.

En septiembre de 2017 ayudó en las labores del Plan DN-III-E en Chiapas, luego de los deslaves ocasionados por las intensas lluvias, además de que el día 19 de septiembre, apoyó en la Ciudad de México, luego del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter.

En 2021, Proteo participó en las tareas de rescate tras un sismo ocurrido en Haití. Asimismo, en junio del 2022 fue enviado a Oaxaca, para apoyar en las zonas afectadas por el huracán Agatha.

Además, durante sus actividades en Turquía, ayudó a rescatar con vida a un menor de edad y a recuperar 14 cuerpos.

CONCLUYEN LABORES DE RESCATE EN TURQUÍA Y COMENZARÁ EVACUACIÓN DE EQUIPOS, INFORMA SRE

Marcelo Ebrard informó que el Gobierno de Turquía comenzará el retiro de los equipos de rescate internacionales, en el que se encuentra una delegación de México, de la zona donde hace una semana ocurrió un terremoto, debido a que comenzarán los trabajos de demolición a gran escala.

“A partir del día de mañana, ya nos notificó el gobierno turco, que se empezarán a retirar los equipos de rescate porque ya van a empezar las labores de demolición a gran escala. Ya mañana les informaremos cuándo exactamente va a ser el retorno del equipo mexicano de rescate que fue a Turquía”, expuso el Canciller de México.

Asimismo, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, dijo que la Organización de las Naciones Unidas ya dispuso el mecanismo por el que serán recibidos los 6 millones de dólares en asistencia humanitaria, que México donará para las víctimas de los terremotos en Turquía y Siria.

A raíz del sismo, la Sedena y la Semar desplegaron a 150 efectivos, grupo en el que viajaron 16 binomios caninos, así como 15 elementos de la Cruz Roja y cinco representantes de la SRE, los cuales, hasta el momento, habían realizado diversas actividades, entre las que destacan el rescate de cuatro personas con vida; además de que han recuperado 33 cuerpos; 96 consultas médicas; removido 55 metros cúbicos de escombros y descargado 8.5 toneladas de ayuda humanitaria.

Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, detalló que en Turquía hay alrededor de 45 equipos de rescate procedentes de todo el mundo, por lo que la delegación mexicana estará a la espera del día para retornar a México.

“Nuestro avión de la Fuerza Aérea está allá en el área, no se incorporó, entonces en cuanto estén en posibilidad de salir, quizá el día de mañana, estén iniciando el vuelo de retorno”, comentó el mando militar.