“Lo que nos permite la trazabilidad es conocer todo el camino que recorre un pescado o marisco antes de llegar a nuestros platos y es muy importante porque en México estamos sufriendo una gran crisis de pesca ilegal. La propia autoridad pesquera en este caso, la Conapesca, ha reconocido que más del 40% de la captura podría corresponder a pesca ilegal no declarada o no reglamentada, es decir, pesca que ocurre fuera del marco legal”, añade la experta.

Proyecto de trazabilidad detenido

Hasta hace dos años, en México se creó el proyecto de Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad. Al día de hoy, el proceso de aprobación se encuentra detenido y pone en peligro la salud de los mares y productos marinos como consecuencia de la pesca ilegal y la sustitución de especies en el mercado.

Fue a finales de 2019 se creó un Grupo Técnico de trabajo que convocó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) que reunió a autoridades, miembros del sector pesquero, organizaciones de la sociedad civil, entre las que estuvo Oceana México, para trabajar en una propuesta de Norma Oficial Mexicana de trazabilidad.

Sin embargo, de esos trabajos sólo se logró tener un borrador final para este proyecto donde se tomaron como ejemplo estándares internacionales, normas que ya existían en otros países para adaptarlas al contexto mexicano.

Con el cambio de administración, en abril de 2021, llegó Octavio Alberto Almada Palafox como nuevo comisionado de la Conapesca y el avance de este proyecto de Norma se detuvo.

“A partir de que él entró a la Conapesca este proceso se detuvo por completo. No nos volvimos a reunir este grupo de trabajo técnico, no se continuaron los trabajos de avance en la aprobación de la norma. Desde Oceana hemos hecho una serie de solicitudes de acceso a la información para saber si dentro de la Conapesca se están tomando acciones y vemos que no es así. No hay ninguna medida, ninguna acción, nada concreto que nos demuestre que la autoridad está avanzando en la aprobación de esta norma”, denuncia.

La especialista alerta que, de no retomar el proyecto de una etiqueta de origen para el sector pesquero, las y los mexicanos seguirán consumiendo productos marinos en peligro de extinción o pagarán altos precios por especies que están siendo sustituidas.