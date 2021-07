Pese a ‘veda’ por consulta para juzgar a ex presidentes, AMLO dice que no dejará de trabajar en sus programas sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dejará de trabajar en sus programas sociales, pese a la veda impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debido a la consulta popular para saber si se juzgará o no a los ex Presidentes de República, misma que se realizará el 1 de agosto.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Acapulco, Guerrero, mandatario nacional adelantó que se entregará un total de 23 mil 790 millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, misma que registra un avance de pago de 95.9 por ciento para los beneficiarios, que hasta hoy suman 7 millones 674 mil 395 personas.

Por otra parte, Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, otorgó detalles de la entrega de la Pensión para Adultos Mayores durante el bimestre de julio y agosto de este año, que representa una inversión de 23 mil 790 millones de pesos.

“En esta pensión se encuentran ya en el padrón y ya cobrando en sus apoyos 8 millones 2 mil personas y que esto implica para el Gobierno de México una inversión social de enero a agosto de 91 mil millones de pesos”, dijo la subsecretaria de Bienestar.

Asimismo, la funcionaria federal indicó que se incorporarán a 2.2 millones de adultos mayores en bloques bimestrales de 450 mil personas hasta el 2022, y que el registro nacional arrancará el 2 de agosto.

“En el primer bimestre se va a incorporar a 182 municipios y vamos a pagar a toda la población de los municipios. Vamos a iniciar la incorporación en todos los municipios, pero a los más pobres los vamos a incorporar a todos y así nos iremos hasta las ciudades grandes”, aseguró la subsecretaria.

Según lo informó el titular del Poder Ejecutivo Federal, la Pensión para Adultos Mayores pasará de mil 160 pesos bimestrales en 2018 a 3 mil 100 pesos al finalizar el 2021, por lo que dicho beneficio tendrá un aumento del 20 por ciento anual, hasta llegar al 2024.

López Obrador refirió que para 2021 se invertirán 152 mil millones de pesos y que durante el último año de su Administración el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) llegará a 370 mil millones de pesos. Mientras que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto solo se destinaron 43 mil 392 millones de pesos.

“Miren lo que va a significar en términos presupuestales, todo esto lo explico porque hay quienes dicen que no se hace nada, que es lo mismo, no, ¿quién lo sabe esto?, el pueblo sí sabe. Cuando hablo de corrupción, pues los corruptos no se dan por enterados o son muy hipócritas”, insistió.

“Pero cuando hablo de corrupción la gente sí sabe, porque antes se sabía de corrupción, pero no sobre los beneficios que trae acabar con la corrupción. Para un conservador neoliberal esto les produce mucho coraje por eso me tachan de populista, de paternalista, pero si es por esto que me apunten en la lista”, abundó.

“No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve acabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política, de todas formas nosotros vamos a ser respetuoso no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo”, señaló, sin embargo, el político tabasqueño.

“Decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando obras, programas, es muy importante ir a los pueblos [...] Las giras sirven para que la gente no se sienta sola y abandonada”, agregó.

“Independientemente de la veda y no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando, no necesito a los del CISEN que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México, además, diariamente nos reunimos de 6 a 7 de la mañana para saber lo que sucede en el país”, dijo.

“Es la primera vez que sé que no se puede, si no se podría, la hubiese suspendido pero tengo que hacer reuniones cerradas, a lo que vamos es a un plan de Bienestar para Guerrero, vamos a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, lo hacemos cerrado completamente”, apuntó López Obrador.

“No sabía yo de eso, ¿a partir de cuándo? De la consulta yo no voy a hablar. [Los eventos en Guerrero] son reuniones cerradas, no abiertos. Es una reunión de evaluación. A lo mejor porque se van a transmitir en redes, ¿por qué no lo revisan? Y, si es así, que no se transmita, pero sí necesito ir”, afirmó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina del pasado 16 de julio.

A partir del 15 de julio y hasta el 1 de agosto el INE implementó una veda en los tres niveles de gobierno, debido a la consulta popular para que la ciudadanía defina si se enjuicia a actores políticos por sus actos o decisiones de pasado.

Según los lineamientos de la veda, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de consulta, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Según el INE quedan a salvo de dicha vedad, aquella acciones que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.