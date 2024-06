El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “más respeto” a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por la opinión que emitió en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) mexicano.

El martes 18 de junio de 2024, se supo que la DEA consideraba un riesgo la reforma al PJF mexicano, por una posible infiltración del crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO fue cuestionado al respecto y respondió que “se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia, porque México es un país independiente”.

“Con todo respeto, quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos. Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros”, indicó.

AMLO aprovechó para cuestionar el proceso judicial que Genaro García Luna tenía en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

“Es como si yo doy una opinión si por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas; pero no me corresponde meterme en eso, tienen ellos sus procedimientos”, señaló.

Por último, AMLO llamó a la DEA a que “sean más prudentes, más respetuosos, y lo decimos en buen plan, como cuates”.