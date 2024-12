$!Pide Andrés López Beltrán cuidar el legado de su padre

“Ahora, el compromiso de todos y, repito, de todos, no solo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”, pidió a los presentes.

“(Invito) a todas y a todos a que nos mantengamos unidos, que no olvidemos que, aunque actualmente la oposición se encuentra moral y políticamente derrotada, el más grande riesgo que tenemos es fortalecerla con nuestra división interna. Sabemos que la unidad no es algo que se consiga por decreto, es por esto que trabajaremos todos los días”, sostuvo.

Y es que, sostuvo, aunque la oposición está derrotada moral y políticamente, Morena, aún con la mayoría en el Legislativo y en las gubernaturas estatales, no puede permitirse conflictos internos, pues eso podría ser capitalizado por la oposición.

En una plaza que no lució abarrotada y en donde el ánimo decayó tanto por el Sol y el tiempo de espera como porque el presidente de Morena CDMX, Héctor Díaz Polanco, alargó su discurso, López Beltrán hizo especial énfasis a los simpatizantes y militantes a que mantengan la unidad del partido y que cuiden el legado de su padre.

Solo en la CDMX, Morena informó que se han planteado sumar a 900 mil nuevos militantes.

“En la última elección obtuvimos 36 millones de votos de mujeres y hombres libres, eso quiere decir que tenemos un margen amplio de poder salir a las calles (para) convencer a esta gente a que se sume a Morena. Por eso nuestra meta es de 10 millones creemos que es alcanzable”, afirmó Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, al término de la asamblea informativa.

En la misma línea que López Beltrán, la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llamó a los simpatizantes y militantes a mantener la unidad del movimiento, pues afirmó que es responsabilidad de todos cuidar al partido.

“Deténganse por un segundo a pensar ¿qué seria de este país si no existiera Morena, en manos de quién dejamos a la patria?”, pidió durante su intervención.

“La opción de la oposición -que aquí ya se dijo que está moralmente derrotada- no es opción, así que no podemos hoy confiarnos, no podemos equivocarnos, al contrario, hoy es cuando debemos estar más alerta, salir a las calles, abrir nuestro movimiento a que se sumen millones”, sentenció Alcalde.

Abucheos a expriista

Apenas el 12 de noviembre pasado, la senadora Cynthia López Castro decidió renunciar a su militancia en el PRI y sumarse a las filas de Morena, sin embargo, el recibimiento que le dieron los simpatizantes no fue tan terso como el que recibió en el Senado por parte de la bancada oficialista.

La expriista y ex diputada local por la alcaldía Cuauhtémoc arribó a la Plaza de las Tres Culturas con una blusa guinda, color emblema de Morena.

Se colocó detrás del templete y aprovechó para solicitar selfies a todos aquellos cuadros de Morena que poco a poco iba arribando para participar en el evento.

Cuando observó a Andrés Manuel López Beltrán, uno de los personajes más solicitados, esperó paciente su turno y le pidió que se tomaran una foto.

La expriista no solo acudió al evento como una simpatizante más, sino que ocupó una silla en el presídium principal, al lado del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien también estuvo presente.

Sin embargo, al momento de presentarla en la plaza se hizo un silencio. No hubo aplausos, al contrario, algunos aprovecharon para abuchearla.

A pesar del rechazo por parte de los presentes, buena parte de ellos procedentes de la alcaldía Gustavo A. Madero, la exsenadora priista fue parte de los personajes que firmaron el decálogo para las autoridades de Morena.