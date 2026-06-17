Pide CNTE a Sheinbaum definir con quién hará alianza; insiste en reanudar diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que defina con quién hará alianzas y elija entre los pobres o los banqueros.

“La Presidenta tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente: con los pobres o con los banqueros, los de las finanzas o los ricos que el día de mañana van a disfrutar un partido más en el Estadio Banorte o Ciudad de México, ya no sabemos cómo se llama”, dijo Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México de la CNTE.

En conferencia de prensa, Pedro Hernández insistió en su demanda de reanudar el diálogo con el Gobierno federal.

“La mesa de negociación no está rota, si nos convocan, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación, pero nos parece que es con la Presidenta con quien ya tenemos que establecer este diálogo”, dijo.

En tanto, Elvira Veleces, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, aseguró que Sheinbaum debe demostrar con acciones que este gobierno está abierto al diálogo y demuestre voluntad política.

Señaló que la administración de Sheinbaum sólo muestra represión a través de vallas y hostigamiento.