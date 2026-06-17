Pide CNTE a Sheinbaum definir con quién hará alianza; insiste en reanudar diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que defina con quién hará alianzas y elija entre los pobres o los banqueros.
“La Presidenta tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente: con los pobres o con los banqueros, los de las finanzas o los ricos que el día de mañana van a disfrutar un partido más en el Estadio Banorte o Ciudad de México, ya no sabemos cómo se llama”, dijo Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México de la CNTE.
En conferencia de prensa, Pedro Hernández insistió en su demanda de reanudar el diálogo con el Gobierno federal.
“La mesa de negociación no está rota, si nos convocan, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación, pero nos parece que es con la Presidenta con quien ya tenemos que establecer este diálogo”, dijo.
En tanto, Elvira Veleces, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, aseguró que Sheinbaum debe demostrar con acciones que este gobierno está abierto al diálogo y demuestre voluntad política.
Señaló que la administración de Sheinbaum sólo muestra represión a través de vallas y hostigamiento.
La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó una nueva reunión entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia de la CNTE
-¿Está prevista alguna nueva reunión con Gobernación?, se le cuestionó en conferencia matutina.
-“No, no, por lo pronto no“, respondió la Mandataria federal.
-¿No se buscará de parte (del gobierno)?, insistieron medios.
“Por lo pronto, no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el Secretario de Educación y la Secretaria de Gobernación pueden dar más información”, agregó.
La Mandataria federal aseguró que, aunque el magisterio mantiene un plantón en calles del Centro Histórico, se mantiene abierto el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino y dijo que los comerciantes pueden buscar una reunión con la Secretaría de Gobernación.
El pasado 11 de junio, el Gobierno federal anunció el inicio de una consulta democrática plantel por plantel, con el objetivo de construir una iniciativa de reforma educativa que permita la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).