‘¿QUÉ SE CREEN ESTOS MEQUETREFES, INTERVENCIONISTAS?’, RESPONDE AMLO A CRÍTICAS DE REPUBLICANOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los legisladores republicanos estadounidenses tras las críticas que había recibido su Gobierno e indicó que pediría a los cónsules de México en Estados Unidos difundir los logros de su Administración en el combate al fentanilo.

“Ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión, ¿qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes? A México se le respeta”, señaló el mandatario mexicano, quien también acusó a los republicanos de usar a México para sacar raja política y electoral.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el presidente adelantó que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunirá con los diplomáticos mexicanos el lunes 13 de marzo de 2023, en Washington D.C., para hablar del trabajo de su Gobierno en conjunto con Estados Unidos, en el combate al fentanilo.

“Dicen que si no actuamos contra la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio. No lo permitiríamos y no solo no lo vamos a permitir, lo estamos denunciando”, dijo el político tabasqueño.

“El lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington, que va a presidir Marcelo Ebrard con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo”, informó López Obrador.

“Va Marcelo Ebrard a eso, a Estados Unidos, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, se les mantenga informados y se les responda a estos legisladores republicanos, de manera directa”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando se ha confiscado más fentanilo, 6 toneladas, y hagan la cuenta, por cada kilo de fentanilo es 1 millón de dosis y lo que hemos decomisado son 60 mil kilos. No lo ha hecho nadie”, detalló el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que la actitud de los legisladores republicanos era una “vil politiquería”, además de que advirtió que no se quedaría callado y llamaría a los alrededor de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, a que no voten por dichos políticos estadounidenses.

“¿Buscan utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería? Pues vamos a responder, para que los mexicanos allá, hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren, con la agresión a México, obtener beneficios políticos y que a México se le tiene que respetar, porque es un País libre, independiente y soberano [...] Si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos”, finalizó.