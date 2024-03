Alejandro Ismael Murat Hinojosa acudió a la conferencia de prensa de Xóchitl Gálvez Ruiz, para pedir derecho de réplica ante las acusaciones que ha realizado en su contra la política hidalguense, pero no lo dejaron pasar.

“Estoy aquí en las conferencias de prensa de la candidata Xóchitl Gálvez. He venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho afirmaciones a mi persona que me difaman, son mentiras. Esperamos que nos dé oportunidad de responder”, dijo el hijo de José Murat Casab, quien quedó en el lugar número 13 de la lista, para un escaño como senador de Morena.

Ante ello, la senadora con licencia comentó que no dejaron entrar a Murat Hinojosa a la conferencia de prensa, porque solo acudió a “echar pleito”, y adelantó que su equipo de campaña presentaría una denuncia en contra del ex mandatario oaxaqueño, por un supuesto fraude cuando fungió como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo que su derecho de réplica lo ejercería cuando lo llamaran a declarar.

“Él viene a echar pleito. Yo no he denunciado nada que el gobernador [Salomón] Jara [Cruz] no haya dicho de Murat. No he dicho nada que no sea cierto. Los cinco mil millones de pesos del Infonavit, quedó tan claro que uno de los empresarios devolvió dos millones. El quebranto al Infonavit existió por el lado de dos directores, que se echaron la culpa, pero nunca quedó claro”, insistió Gálvez Ruiz.

El 24 de marzo de 2024, desde Tehuantepec, en Oaxaca, la candidata presidencial afirmó que el ex gobernador oaxaqueño fue “reclutado” por Morena, para “embarazar” las urnas, durante la elección del 2 de junio del presente año.

“Están muy nerviosos, están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat para eso: para regresar al viejo estilo de ‘urnas zapato’ [retacadas con votos para un solo candidato], de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos [los militantes y dirigentes de Morena] operen votaciones y ‘embaracen’ urnas”, acusó la senadora con licencia.

La política hidalguense aseveró que Morena y Murat Hinojosa “le apuestan” a que la coalición “Fuerza y Corazón por México” no tuvieran representantes en las casillas electorales, durante la jornada del 2 de junio de 2024.

“Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat. Tienen tanto miedo, pero la gente en Oaxaca me conoce: sabe quién soy, sabe que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales y por eso ellos insisten en que Xóchitl los va a quitar”, agregó Gálvez Ruiz.

“La señora de enfrente [Claudia Sheinbaum] no tiene la trayectoria social que yo tengo; ella no conoce Oaxaca como la conozco yo. Desde los 12 años estoy trabajando aquí. El tema social es mi causa de vida; entonces, quieren tratar de desvirtuar eso con esas mentiras. Morena está muy nervioso porque le voy a ganar”, añadió la candidata presidencial.