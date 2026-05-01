Pide FGR a Estados Unidos que amplíe información sobre Rocha y acusados

La Fiscalía General de la República afirmó que por ahora no hay motivo ni evidencia que advierta la urgencia de una detención provisional en el caso de las acusaciones contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios.

Ante ello, pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite a Estados Unidos pruebas suficientes para fijar una posición institucional ante la solicitud de la detención de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el Gobernador.

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, señaló que el pedimento de la detención provisional fue supervisada por el área de asuntos internacionales con apego a normatividad.

“No hay pruebas que acrediten la comisión de presunto de delito que haga impostergable la medida cautelar -detención provisional”, explicó.

Sin embargo, advirtió que por ahora la difusión pública de la información de ese pedimento por parte de Estados Unidos, pone en riesgo en México el debido proceso.

Jiménez Vázquez señaló que la FGR enviará una comunicación a la Cancillería mexicana para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos, que sean necesarias, por las vías que garanticen confidencialidad de información, para que FGR esté en aptitud de revisar la documentación y por ello fijar posicionamiento de carácter institucional

Se llevan a cabo investigaciones correspondientes sobre posibles hechos referidos ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y el paradigma del estado constitucional y democrático.

el pueblo de méxico debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia dy la defensa de la soberanía nacional.