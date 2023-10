Prudencia entre quienes aspiran a ser coordinadores de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que los aspirantes deberían respetar la voluntad del pueblo.

“Yo les deseo a todos los que están participando en los procesos hacia las elecciones, aunque todavía, en el caso del movimiento de transformación, es para elegir a los dirigentes, mujeres, hombres. que van a conducir el proceso de transformación hacia adelante- A todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo”, expuso.

En una breve alusión al tema, López Obrador declinó hablar más respecto a los procesos internos de Morena y sus aliados, bajo el argumento de que ya había el bastón de mando, por lo que ya no tenía injerencia alguna en dichas decisiones.

Este viernes Morena publicará las listas finales con los nombres de los perfiles que aparecerán en la encuesta en la que se definirá a los candidatos en los ocho estados que tendrán elecciones a mandatarios estatales, así como de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

La noche del 12 de octubre de 2023, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, se reunieron con los aspirantes de cada uno de los estados y de la Ciudad de México, donde se les dio a conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento que se aplicó rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024.

En los ocho estados y en la capital de la República, la Comisión Nacional de Encuestas del dicho partido aplicó alrededor de mil cuestionarios, para medir a todos los aspirantes inscritos en el proceso.

En cada una de las entidades y en la Ciudad de México, un delegado de Morena informó a los aspirantes, que competían por la candidatura al gobierno local, los resultados de la encuesta de reconocimiento, además de que les ordenaron no hacer público el sondeo.

La Comisión Nacional de Elecciones tomará en cuenta las propuestas de los consejos estatales, la encuesta de reconocimiento y una “valoración política” para armar la lista final.

”No significa que los que salieron mejor posicionados en esta encuesta de reconocimiento van a ganar necesariamente la otra”, advirtió, Mario Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena, durante una gira por Quintana Roo, llevada a cabo el 13 de octubre de 2023.

En Veracruz se informó que Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal, obtuvo un 45 por ciento en reconocimiento. Entre los hombres, el mejor posicionado fue el titular de la Secretaría de Gobierno estatal veracruzano, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, con un 51 por ciento.

En Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar -ex presidente de la Mesa Directiva del Senado- y José Manuel Cruz Castellanos -titular de la Secretaria de Salud estatal- fueron los más reconocidos, con un 63 por ciento. De las mujeres, la lista la encabezó la senadora Sasil Dora Luz de León Villard, con un 48 por ciento.

En la Ciudad de México, los mejor posicionados fueron Clara Marina Brugada, Omar Hamid García Harfuch y Hugo López-Gatell, aunque no se dieron a conocer los porcentajes correspondientes para cada uno de ellos.

En Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco de la Secretaría del Bienestar Federal, además de actual regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, fue el mejor posicionado. De las mujeres, la más conocida es Claudia Delgadillo González, diputada federal del PVEM, con un 25 por ciento.

En Guanajuato, la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre fue la mujer más conocida en la encuesta. Mientras que en hombres la lista la encabezaron Francisco Ricardo Sheffield Padilla -ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y ex alcalde de León-, así como Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP).

En Puebla, Alejandro Armenta Mier -ex presidente de la Mesa Directiva del Senado- y Claudia Rivera Vivanco -ex alcaldesa de Puebla-, quienes fueron excluidos por los consejeros estatales, aseguraron que estuvieron entre los mejores posicionados.

En Morelos, Margarita González Saravia, ex directora general de Lotería Nacional (LOTENAL), fue la más conocida entre las mujeres, y mientras que en los hombres, lideró Juan Salgado Brito, ex presidente municipal de Cuernavaca.

En Tabasco aseguraron que Javier May Rodríguez -ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y ex titular de la Secretaría de Bienestar Federal-, César Raúl Ojeda Zubieta -ex titular de la Secretaría de Gobierno estatal y ex candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de Yolanda del Carmen Osuna Huerta -alcaldesa de Centro-, fueron los mejores posicionados.

Mientras que en Yucatán, la mujer más popular fue Verónica Noemí Camino Farjat, senadora de Morena, mientras que en los hombres, el más conocido resultó ser Joaquín Díaz Mena, delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco de la Secretaría del Bienestar Federal y ex alcalde de San Felipe.