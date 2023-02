El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se tiene que demostrar que el ex Mandatario Felipe Calderón Hinojosa sabía y era beneficiario de los negocios ilegales de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Durante su conferencia de prensa matutina insistió en que había que esperar los resultados del juicio que se lleva contra García Luna.

No obstante, dijo que “todo indica de que se protegía a unos” cárteles del narcotráfico, “para atacar a otros”.

“Pues hay que esperar, yo insisto, la conclusión de todo el proceso. Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para lo que sostengo siempre, la no repetición. Porque esto es muy anormal, es que no es posible que al Secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando por proteger a delincuentes, pero además en un sexenio en el que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes”, indicó.

“Todo indica de que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, va más allá del trama de una serie de Netflix esto que estamos viendo”, agregó López Obrador, quien volvió a pedir que en el juicio a García Luna se hable de la intromisión de las agencias del Gobierno de Estados Unidos en México.

“Entonces lo importante es que se conozca para que nunca jamás se vuelvan a presentar estas cosas. Y hay que esperarnos, también es evidente y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país”, urgió.

“A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad, y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia, con apoyo a la gente, al pueblo. Que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales”, expresó.

Por otra parte, rechazó tener injerencia alguna en el juicio contra García Luna en Estados Unidos.

“Ni siquiera me atrevo aquí, ¿cómo voy yo a tener el control del Poder judicial de Estados Unidos?”, reclamó, al recordar que, “por fortuna”, nunca coincidió con el ex funcionario federal, ya que durante la Administración de Calderón Hinojosa lo dieron por muerto “políticamente”.

Al ser cuestionado respecto a si se han identificado “patrones anormales” en los ingresos de Calderón Hinojosa, aclaró que no tiene conocimiento del tema y que “eso le va a corresponder a la autoridad”. Asimismo, planteó tres posibles escenarios sobre el caso del ex titular de la SSP Federal.

“Una: que García Luna es inocente y le fabricaron los delitos. Y si es así, ¿qué preocupación puede tener Calderón? Nada. La segunda es que sí se metió García Luna, le van a probar cosas, lo van a juzgar, pero no sabía o no lo vinculan con Calderón. La tercera es que era culpable García Luna y sí lo sabía Calderón y sí hay complicidad. Eso lo vamos a conocer”, planteó.