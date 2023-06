“Señor Presidente @lopezobrador_, deje de mentir. En primer lugar, yo no tengo ninguna propiedad en #EstadosUnidos. Una vez más lo invito a que lo investigue y lo corrobore, para que deje de difamar y de calumniar a sus críticos y opositores”, respondió el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, del 4 de marzo de 2002 al 31 de agosto de 2005.

“En segundo lugar, lo invito a que lea la nota completa de @el_pais, y se percate de que en dicha nota yo mismo aclaré el origen de esas propiedades, que como le dije, NO son mías. En tercer lugar, lo invito a que corrobore que yo no soy dueño ni socio de @latinus_us, ni tampoco tengo una relación económica con dicha plataforma [...] Tiene mucho que mejorar “en casa”, así que mejor ocúpese de lo suyo, y deje de culpar y difamar a otros”, detalló Madrazo Pintado, en su cuenta de la red social Twitter.

“Ayer, y esto es porque esta conferencia la ve mucha gente y, si nos atenemos a las redes sociales, pues sí son importantes, pero no toda la gente ve las redes sociales; además, tampoco en redes sociales se difunde mucho, ayer salió un reportaje del periódico El País, de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari, y salió esta nota”, dijo el mandatario nacional.

“Andorra es un paraíso fiscal. Los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco saca el dinero. Antes era Suiza, ahora hay varios paraísos fiscales. Entonces, Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita y el señor Collado allá tenía dinero”, agregó el político tabasqueño.

“Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero porque es de procedencia ilícita, hay juicios sobre esto. Pero van sacando cosas, ayer dieron a conocer que este señor Collado compró. Porque era una especie de intermediario financiero, le manejaba dinero a políticos corruptos y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen”, insistió el presidente.

“Pero salió que compró tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo y le pagó también una estancia, que eso es una minucia, a Carlos Salinas en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo”, abundó López Obrador.

“Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero, lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México”, afirmó el mandatario nacional.

“Pero como les dije que les voy a comprobar que no informan, esto que es nota internacional no aparece en los periódicos de México de hoy. A ver, ¿no tienes ahí los periódicos? Vamos a dar una repasada. Pasó de noche. Miren el Reforma. La de ocho, así se le llama a la nota principal de primera plana, esa está en contra de nosotros, ¿no? No me meto a indagar, pero son predecibles. Vamos a terminar, otro periódico, El Universal, nada”, detalló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Tres departamentos en Miami. Ahora sí que como diría nuestro paisano: ‘¿Quién pompó?’ Yo espero que se dé una explicación. Ah, porque en la nota de El País aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola, y además esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema, y de equipos médicos, financiamiento que recibía de gobiernos estatales Latinus y todas las campañas en contra de nosotros”, finalizó el político tabasqueño.

EL PAÍS AFIRMA QUE JUAN COLLADO COMPRÓ 3 DEPARTAMENTOS DE LUJO EN MIAMI PARA ROBERTO MADRAZO

Según el citado rotativo español, entre enero de 2010 y diciembre de 2014, Collado Mocelo realizó 25 movimientos bancarios a dos cuentas del abogado Gustavo García Montes, en el Suntrust Bank Florida, por un total de 7.4 millones de dólares.

Para hacerlo, el abogado utilizó empresas sin actividad, de las cuales desembolsó por lo menos 2 millones de dólares en concepto de reserva de los tres departamentos, mientras que la Banca Privada d’Andorra (BPA) ocultó la identidad de Collado Mocelo, al solicitar en 2012, que sólo apareciera en la transferencia el nombre de una sociedad de dudosa procedencia.

Sin embargo, El País indicó que a pesar de que supuestamente las investigaciones de la policía de Andorra y también informes de autoridades de otros países apuntaban a que el “beneficiario efectivo” de las propiedades fue Madrazo Pintado, el también ex gobernador de Tabasco desmintió que le pertenecieran.

El exgobernador de Tabasco afirmó que los tres departamentos están a nombre de su hermano Sergio Madrazo Pintado y explicó que Collado Mocelo se los dio para saldar una deuda de 7 millones de dólares, la cual se generó por el incumplimiento de un contrato de “servicios profesionales, firmado ante un notario público, en 2001.

“Mi hermano es ingeniero, ha tenido constructoras importantes que han hecho grandes obras. En 2001 firmó un contrato con Collado ante un notario de Ciudad de México y no se cumplieron los compromisos. La deuda y los intereses fueron creciendo”, señaló Madrazo Pintado a El País.

“No tengo nada que ver con esos apartamentos, aunque sí están dentro de la familia. El contrato es entre mi hermano y Collado”, aseguró el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, quien, sin embargo, reveló que sí los había utilizado dichos inmuebles.

Según explicó el ex candidato presidencial en 2006, Collado Mocelo contrajo una deuda por 3 millones 120 mil dólares con su hermano Sergio Madrazo Pintado en 2001 y dicho montó creció hasta 7 millones 181 mil 350 dólares para 2015.

Por ello, en 2017 Collado Mocelo y el hermano del ex mandatario estatal tabasqueño firmaron un “convenio de terminación” para cerrar el pago de la deuda y Sergio Madrazo Pintado se quedó con los tres departamentos de Miami, dos de ellos en Bal Harbour.

Roberto y Sergio son hijos del finado Carlos Alberto Madrazo Becerra, presidente del CEN del PRI, del 7 de diciembre de 1964 al 22 de noviembre de 1965, así como gobernador de Tabasco, del 1 de enero de 1959 al 31 de diciembre de 1964.

Por otra parte, según documentos citados por El País, Collado Mocelo supuestamente pagó 2 mil 300 euros, en 2011, por una estancia de dos noches en una suite del lujoso hotel Marbella Club-Hotel Golf Resort and Spa, donde se alojó Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México, del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994.

En dicha ocasión, Collado Mocelo pagó con una tarjeta visa oro la estancia de Salinas de Gortari en el hotel que fue la antigua residencia del príncipe Alfonso von Hohenlohe, misma que gestionó una agencia de viajes de la Ciudad de México, a nombre del ex mandatario nacional.

Según los mismos documentos citados por El País, la sociedad instrumental Espartaco CV, sin actividad y con cuenta en la BPA, se hizo cargo de la factura. Para pagar, Collado recurrió a sus cuentas de la Banca Privada d’Andorra, donde realizó transacciones por 111 millones de dólares hasta 2015.

No obstante, Antoni Riestra González de Ubieta, abogado andorrano de Collado Mocelo, negó que su cliente hiciera compras de lujo para los políticos del PRI y afirmó que el jurista preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, era el único beneficiario de sus gastos.

El País recordó que desde el año 2016 un juez inició la Operación Jet, una investigación en contra de Collado Mocelo, para averiguar si cometió lavado de dinero, ya que supuestamente no era posible acreditar el origen de los 111 millones de dólares que movió entre 2006 y 2015, en la BPA.

Según el mismo diario español, entre las transacciones de Collado Mocelo se encontraban gastos de lujo por 10.5 millones de dólares a políticos mexicanos en varios países, como España, Italia, Suiza, Francia y Estados Unidos.