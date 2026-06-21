Pide Maru Campos al gobierno entregar a Rocha Moya; ‘eres una traidora a la patria’, dice Ariadna Montiel

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo un llamado al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que entregue al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, al advertir que la impunidad en estos casos podría generar repercusiones internacionales y vulnerar la soberanía del país.
Las declaraciones de Campos provocaron la respuesta de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien acusó a la mandataria estatal de promover la violación de la soberanía nacional y la calificó de ser una “traidora a la patria”.
A través de sus redes sociales y en un mensaje en video, Maru Campos señaló que las recientes conversaciones en el exterior sobre posibles acciones militares unilaterales en México y los riesgos en la revisión del tratado comercial (T-MEC) derivan de la decisión gubernamental de proteger a funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado.
La Gobernadora aseguró estar “categóricamente en contra” de cualquier intervención extranjera, pero argumentó que la verdadera soberanía se defiende cumpliendo la ley y no debe utilizarse como un “escudo de la impunidad”.
Campos atribuyó la posibilidad de estas medidas internacionales a la decisión del gobierno de proteger a servidores públicos que son señalados por la justicia estadounidense por tener vínculos con el narcotráfico.
En este contexto, la mandataria exigió al régimen que “se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices”, advirtiendo que si el país llegara a sufrir una incursión extranjera o la pérdida del tratado comercial, la responsabilidad será del “gobierno de Morena y de la “4T”.
“No tienes calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”, dice Ariadna Montiel
En respuesta a estas declaraciones, Ariadna Montiel cuestionó a la gobernadora mediante su cuenta de X. La presidenta de Morena le reprochó intentar dar lecciones de seguridad cuando, afirmó, tiene a Chihuahua entre los estados con mayor violencia y, según dijo, abandona sus funciones gubernamentales para realizar viajes al extranjero, en lugar de visitar los municipios más pobres.
Además, indicó que Campos “no tiene calidad moral” para emplazar a la presidenta.
En referencia al caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, por el que Maru Campos fue llamada a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FRG), Montiel acusó a la gobernadora de intentar “entregar la patria y someternos a un país extranjero”.
En su réplica, también recordó que, durante los gobiernos panistas, el exsecretario Genaro García Luna mantuvo pactos con el crimen organizado, lo cual trajo más violencia al país.
“Porque defendemos la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país, afirmamos que eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, sentenció presidenta de Morena.